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萬海捐貨櫃響應公益　食農學苑今正式揭牌啟用

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▲萬海航運莊斐斐經理與萬海慈善基金會副執行長陳欣惠，出席新北市三芝新生活社福發展促進會所設立之食農學苑揭牌啟用典禮。（圖／萬海提供）

▲萬海航運莊斐斐經理與萬海慈善基金會副執行長陳欣惠，出席新北市三芝新生活社福發展促進會所設立之食農學苑揭牌啟用典禮。（圖／萬海提供）

記者林淑慧／台北報導

響應公益，航運業不落人後！萬海慈善基金會贊助冷凍貨櫃改裝發電機組，協助新北市三芝新生活社福發展促進會所設立之食農學苑，今（28）日正式揭牌啟用，由萬海航運莊斐斐經理與萬海航運慈善基金會副執行長陳欣惠代表出席剪綵。

新生活社福發展促進會自2004年創立至今，服務內容包含：守護弱勢、守護健康與守護大地三個面向。目前主要業務為弱勢族群提供愛心送餐，周一至周五中午和晚上各送一趟，每餐供應約300個愛心便當。

新生活社福發展促進會創辦人羅素如表示，單位服務範圍含括淡水、三芝、金山、石門等北海岸行政區，幅員廣闊，有關送餐及食物銀行的服務需要長期募集物資，以維持服務不中斷，因此對一般乾貨及生鮮食材的倉儲需求日增。今年度提出食農學苑的計畫，規劃以1只20呎凍櫃外接控溫設備及一只20呎貨櫃來提供食材及物資的倉儲功能，另1只20呎凍櫃則將做為孵育芽菜農場，培訓身心障礙學員參與農務。

萬海航運莊斐斐經理表示，萬海積極投入社會參與，除了成立基金會長期投入公益關心弱勢族群，更運用產業資源，以愛心貨櫃提供公益團體擴建、國際間賑災物資、愛心物資的免費運送。

萬海航運及基金會此次以捐贈貨櫃支持食農學苑計劃擴大倉儲設備，提供冷藏保鮮及儲放物資的空間，其中一只冷凍櫃做為孵育芽菜農場，結合身心障礙學員技職培訓及愛心餐盒食材供給，讓弱勢幫助弱勢，格外具意義，期盼此綜合職業輔導、弱勢供餐、有機栽種等目標的場域能夠永續發展。

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