學者揭疫苗阻斷新冠大流行關鍵！台灣需1725萬人接種+效益達70%

▲新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，不少國家藥廠投入新冠疫苗研發，希望藉此讓疫情獲得控制。台大公衛學者今（28）日表示，分析如果想要阻斷、避免新冠大流行，在無須社交距離等防範措施的情況下，估計疫苗需要至少70%效益，且有75%左右的接種率。若以台灣情況來看，換算下來要有1725萬人接種。

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▲新冠肺炎防疫科學線上直播，疫苗效益評估。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

台大公衛學院教授陳秀熙今（28）日持續舉辦新冠肺炎防疫科學線上直播，談及國際疫情與疫苗發展。各國相繼投入的疫苗開發，到底要具有多少保護力才足以遏止這場疫情？陳秀熙表示，根據美國學者進行的模擬分析，如果新冠肺炎R0值約於2.5~3.5，相當一個人可以傳染給2.5~3.5人的情況下，而效益以降低病毒量來推算，當全人口（100%）都接種疫苗，其效益至少要能達到60%。

陳秀熙進一步分析，如果有75%接種率，疫苗效益至少需要70%，就可以不靠藥物、口罩、社交距離等防疫措施，就避免大流行，若效益可以達到80%更可消滅流行病。陳秀熙說，不管發展是哪一種疫苗都應該往此方向規劃，精準估算效益，進一步達到全球族群免疫的效果。

▲新冠肺炎防疫科學線上直播，國際疫情趨勢。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

而綜觀全球疫情，陳秀熙表示，估計至下週（11/1）全球確診人數可以突破4600萬人，死亡121萬人，分析疾病主要流行地區，包含北美、南美、歐洲、印度是即將或已經突破千萬感染人數。

特別是歐洲，新增確診曲線陡直上升，顯示傳染速度相當劇烈，而死亡曲線來看，原先控制良好至9月又出現上升，顯示相關醫療量能已經供不應求，必須採取智慧防疫措施，不然一定會持續蔓延。

進一步看歐洲疫情，主要以法國、英國為主，值得注意的是其他國家也開始增加，隨著時間進入十月下旬，德國漸漸失守，愛爾蘭地區疫情已超過三、四月時第一波疫情，政府宣布為期六週的全國「封城」。

美國疫情雖然沒有像歐洲那麼嚴峻，但仍呈現上升趨勢，且從確診人數與復原人數比例來看，與其他國家有所落差；以地區來看，除東北部地區外，大多地區每日新增個案持續上升，各州住院人數屢創新高。

南美洲疫情持續，除確診個案還是很多，死亡人數更是致命傷；印度方面，單日新增確診人數下降，相較起前一周確診人數減少，但死亡個案增加，此外，確診人數和死亡人數比例和其他國家有差距，死亡正確通報可能要關注。