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遏阻陸船越界抽砂　政院修法重罰8000萬、刑度提高為7年

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▲圖為海巡署500噸級海巡艦基隆艦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署500噸級海巡艦「基隆艦」。（示意圖／記者張君豪翻攝）

記者陳家祥／台北報導

馬祖沿海近來出現大量路及採砂船越界抽砂，行政院預計在29日的院會通過「土石採取法修正草案」、「專屬經濟海域及大陸礁層法修正草案」2項修法，針對在我國海域未經許可採取土石行為者加重處罰，提高到1年以上、7年以下，得併科8千萬元以下罰金。

針對近來馬祖南竿海域出現多艘大陸籍砂石船盜採砂石，海員委員會主委李仲威28日赴立院備詢時指出，25日約4、500艘陸船集結馬祖附近海域，當天海域無軍事行動，陸船後續也沒有動作，若有其他因素，兩岸海巡單位昨天不會在馬祖附近海域共同驅離違法抽砂船，研判25日應是陸船突發性盜採砂石。

而為了遏止違法抽砂行為，除海巡署加強執法外，行政院也將加重相關罰則。行政院發言人丁怡銘表示，28日院會預計討論「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條修正草案及「土石採取法」第36條修正草案，大幅提高相關罰則，針對在我國海域未經許可採取土石行為者加重處罰，提高到1年以上、7年以下，得併科8000萬元以下罰金，並增訂供犯罪用之船舶或其他機械設備，經判決沒收確定，得視需要加以拍賣或變賣，或專案報准妥速處置没收物之規定。

依現行「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條規定，中華民國專屬經濟海域或大陸礁層，故意損害天然資源或破壞自然生態者，處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣5000萬元以下罰金。

而現行的「土石採取法」第36條則明定，未經許可採取土石者，處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰，直轄市、縣（市）主管機關並得限期令其辦理整復及清除其設施，屆期仍未遵行者，按日連續處新台幣10萬元以上1百萬元以下罰鍰至遵行為止，並沒入其設施或機具。必要時，得由直轄市、縣（市）主管機關代為整復及清除其設施；其費用，由行為人負擔。

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