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大膽！指「行政執行署找茶行分裝」　一頁式廣告盜圖影被識破

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▲有不肖業者打著行政執行署名義在網路販售茶葉。（圖／彰化分署提供）

▲有不肖業者打著行政執行署名義在網路販售茶葉。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署2018年12月初舉辦武界茶葉拍賣會，造成搶購熱潮全數售罄，近日發現有不肖業者用一頁式廣告，打著行政執行署的名號銷售自己的產品，並擅自盜圖引用新聞報導畫面吸引民眾網路下單付款，請民眾務必小心求證，切勿受騙，目前已請警察局依法查辦。

▲有不肖業者打著行政執行署名義在網路販售茶葉。（圖／彰化分署提供）

▲彰化分署2018年查封茶農在武界種的茶葉。

彰化分署指出，近日網路上再度出現標榜著「行政執行署拍賣~因義務人欠繳積欠房屋稅、牌照稅、勞健保費及交通違規罰鍰，決定查封他的茶葉，…最後由執行官決定以折衷方式，由執行處派員查封林男家中234斤高山茶，原價1500元將以半斤500元的起標價」、「2入組僅需$898、4入組僅需$1298、6入組僅需$1498」、「彰化執行分署自行找茶行分裝」等字言，請民眾務必小心求證，切勿受騙。

▲有不肖業者打著行政執行署名義在網路販售茶葉。（圖／彰化分署提供）

▲彰化分署2018年查封茶農在武界種的茶葉。

法務部行政執行署彰化分署提醒民眾，彰化分署目前的拍賣方式並無利用網路商城或網路拍賣，都是採現場實體拍賣或販售的方式，拍賣的地點也都會在拍賣公告上載明，毎個月的拍賣訊息也都會上傳至分署官網及臉書的粉絲專頁。

▲有不肖業者打著行政執行署名義在網路販售茶葉。（圖／彰化分署提供）

主任行政執行官胡天賜強調，這些冒用行政執行署名義銷售茶葉之網路購物均非法務部行政執行署彰化分署的拍賣訊息，民眾如果有相關拍賣問題，亦可查詢本分署電話總機向承辦書記官洽詢，請各位民眾切勿輕信網路訊息，以免受騙上當。

▲有不肖業者打著行政執行署名義在網路販售茶葉。（圖／彰化分署提供）

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