美對台軍售魚叉導彈　專家：借他人手「遏控第一島鏈」

▲岸置機動型魚叉反艦飛彈（Harpoon Coastal Defense）。（圖／Defense Media Agency）

記者劉亭／綜合報導

美國7天內兩度批准對台軍售，總價高達41.7億美元，包含100套岸置魚叉反艦飛彈系統，不僅可以提升台灣反艦作戰能力，更對大陸沿海造成威脅。大陸海軍專家李杰表示，美國提供魚叉岸艦導彈系統是想要「借他人之手幫忙遏控第一島鏈」。

根據澎湃新聞報導，李杰指出，近年來美國陸軍和海軍更強調以陸制海能力，「魚叉岸艦導彈可以機動部署，其射程也覆蓋第一島鏈大部分海峽以及島嶼周邊近海海域，起到遏控第一島鏈的目的」。

李杰分析，盟友裝備岸艦導彈、岸基型高超聲速反艦導彈後，加上美國自身各種類型反艦導彈，對第一島鏈的遏控能力就進一步增強，而且還可以將盟友綁上戰車，一舉多得。

軍事專家韓東則認為，魚叉導彈雖有威脅，但導彈必定是戰時優先打擊的目標之一，「在經過彈道導彈、巡航導彈和遠端火箭炮高強度打擊後，像軍用機場、防空導彈陣地、預警雷達、岸艦導彈系統這些威脅比較大目標，能生存下來的數量不多」。

對台出售的100套岸置魚叉反艦飛彈系統包含100輛導彈發射車、400枚AGM-84魚叉反艦飛彈和4枚遙測彈以及411個集裝箱、25輛雷達車、測試設備、人員培訓和培訓設備等。

岸艦導彈又稱岸防導彈，是一種從陸地發射的反艦導彈，可用於沿海防禦、封鎖海峽等目的。魚叉導彈不但可以精確攻擊海上目標，還具備攻擊海岸陸地固定目標或港口內艦船的能力。