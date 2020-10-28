SWAG夢夢男友曝「北部急診室醫生」　男優條件揭密！還是要尊重他

▲夢夢（右）去年底改拍高質感劇情成人片，男優都由男友熊吉（左）擔綱。（翻攝吳夢夢IG）

圖、文／鏡週刊

有「肉感系性愛女神」之稱的AV女優吳夢夢，因在情色付費平台SWAG拍攝性愛影片一砲而紅，近來更計畫進軍日本AV界，但人紅是非多，夢夢竟因先前找男粉絲拍攝3P片，遭男粉絲妻子控告侵害配偶權，求償40萬元。夢夢接受本刊專訪，男優男友熊吉擔任護花使者，在旁陪伴，透露自己是急診室醫師。

夢夢指出，離開SWAG之後，她自己找專業攝影團隊拍攝成人劇情片，現在和男友穩定交往中，所以男優都是由男友擔當，不會再找其他人，接著挽著男友熊吉的手，用撒嬌的聲音說：「畢竟還是要尊重他（指男友）嘛。」

夢夢男友透露，他現年35歲，目前在北部某醫院擔任急診室醫生，和夢夢已經交往1年多，記者詢問未來規劃，夢夢男友靦腆地說：「目前還沒有想過結婚的事情，我覺得只要兩個人在一起開心就很好。」

採訪過程中，夢夢需要更換上衣，她以輕鬆地口吻詢問：「可以直接在這邊（本刊辦公室）換嗎，我有點懶耶，反正都被看光啦，大家應該都看過吧？」邊說還邊環視現場人士，說完就接著逕自把上衣脫掉更換，過程中，一名男性攝影敲門，夢夢男友竟直接開門，完全不顧忌夢夢還在換衣服，夢夢黑色內衣直接春光外洩。

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