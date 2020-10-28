SWAG夢夢被告通姦！男粉「抖內」到被揪拍3P　關鍵證據被正宮抓包

▲夢夢因找男粉絲拍3P片，遭男粉絲妻子控告侵害配偶權，求償40萬元，她接受本刊專訪喊冤，樸素模樣和片中形象迥異。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有「肉感系性愛女神」之稱的AV女優吳夢夢，因在情色付費平台拍攝性愛影片一砲而紅，近來更計畫進軍日本AV界，但人紅是非多，夢夢9月底突然收到一張法院傳票，一名女子控告她和另名女優「娃娃」侵害配偶權，要求她們2人連帶賠償40萬元。夢夢一頭霧水，直到和娃娃聯繫、比對，才想起應該是因2年前拍攝的素人3P片惹禍，但夢夢強調：「他自稱自己單身，我真的不知情。」

2年前夢夢還在SWAG平台，她和娃娃發想拍攝該平台沒人嘗試過的人性愛影片，但一度不知該找誰擔綱男主角，2人苦思後從粉絲聊天框中，發現她們有一名共同的男粉絲，不僅時常花錢和她們聊天，也經常透過平台「抖內」（贊助），付費解鎖她們的性愛片。

▲夢夢現在和台灣成人片商麻豆合作拍攝作品，以進軍日本市場為目標。（翻攝網路）

夢夢透過手機大膽傳訊，詢問該名男粉絲拍攝3P片的意願，沒想到男粉絲欣然接受，表示只要不露臉就可以；根據拍攝習慣，夢夢都會確認男主角的感情狀態，該名男粉絲自稱已離婚，而交往中的女友對他拍片沒有意見。

▲夢夢收到傳票後，回頭質問當初拍3P片的男粉絲，但對方推說是前女友惡意告訴前妻3P片的存在，想要對他不利。（翻攝吳夢夢IG）

夢夢接受本刊訪問時表示，片子上線後一直都相安無事，彼此也未再見面，男粉絲偶爾會在網路跟她分享感情狀況，包括他和交往2年的女友分手、之後又結交新戀情的過程，「看看我和他的對話紀錄，就可以知道我根本不知道他已婚，挨告真的很莫名其妙。」

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