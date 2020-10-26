跟團遊竟被鎖飯店！不買房不能出門　倒霉夫婦「失血53萬」才脫身

▲跟團旅遊遭強迫買樓。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

出門遊玩本是件放鬆心靈的事，然而湖南長沙一名58歲男子，近日跟團前往山東旅遊2天，到了當地才知道，原來這個旅行團是由房地產公司籌辦的，不僅沒有任何玩樂行程，甚至遊客如果不下訂金買樓，都無法走出房門，最後大失血12.3萬元（人民幣，下同，約新台幣53萬元），才得以脫身。

綜合陸媒報導，在老同學的介紹下，事主姚先生10月初時與妻子兩人，跟團前往山東威海乳山旅遊。在出發前，他獲通知整趟旅程總共兩天一夜，而且費用全免，只需要繳交訂金800元，事後可全額退還。

抵達乳山後，姚先生才知道這個旅行團是一間房地產公司的活動，整趟旅程中沒有任何玩樂行程，目的就是買樓。最令他吃驚的是，旅行團的團員只要不下訂金買樓，就無法走出酒店房門，旅行團更會派出專人看守團員，甚至不讓團員睡覺，以逼迫團員買樓。

▲收據。（圖／翻攝自秒拍）

姚先生無奈表示，自己曾患有腦梗塞，身體不好，在無法拒絕房地產公司工作人員的情況下，只能繳交訂金預訂一間售價為41萬元的商品房，他繳交的訂金金額高達12萬3千多元。

涉事的常德鼎源房地產開發有限公司的工作人員表示，姚先生所說的旅行團就是「看房考察團」，吃住都是高級酒店，既然參加了就要「支持他們的工作」，如果要退錢的話只能找開發商，如果簽訂了合約就得按照法律程序走。