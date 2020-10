接受變態醫免費手術！竟聽見「要吃掉你蛋蛋」　他下一秒下體爆血

▲艾倫和蓋茨為一名28歲男子實施非法閹割手術。(圖/翻攝自Facebook/Thomas Gates)

美國奧克拉荷馬州(Oklahoma)一對中年男同志為一名28歲來自維吉尼亞(Virginia)的男子實施免費的非法閹割手術,協助變性,卻聲稱自己是「食人族」,因此要將割下來的睾丸吃掉。事情敗露後,2名嫌犯立刻遭警方逮捕,並控以「無證行醫」、「傷害他人身體致殘」和「攻擊」等罪名。

綜合《紐約時報》和《太陽報》報導,受害男子透過一個網站認識了53歲的艾倫(Bob Lee Allen)和42歲的蓋茨(Thomas Gates)。艾倫聲稱,他擁有15年的變性手術經驗,並且還有6名客戶正等著讓他進行類似手術,於是受害者放心地將手術交給艾倫。

