快訊／北投偵查隊長被爆喝花酒遭拔官　陳建志喊冤：以前的行為

▲北投偵查隊長陳建志驚傳喝花酒遭側錄檢舉，北市警火速拔除他隊長職務靜候調查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

臉書社團《爆料公社》27日凌晨踢爆，台北市北投警分局偵查隊長陳建志涉及出入茶桌店（有熟齡女陪侍服務的不正當場所），投訴人甚至指稱陳隊長就是「茶桌志仔」，批評陳隊長為求官位不惜鞠躬哈腰，卻不懂刑案偵查。批評甚至怒嗆陳隊長「居然這樣也可當中華民國偵查隊長！天亡台灣」。

▲北投偵查隊長陳建志驚傳喝花酒遭側錄檢舉，北市警火速拔除他隊長職務靜候調查。（圖／記者張君豪翻攝）

對此北投警方證實接獲投訴人檢舉，警分局依規定交由市警局督察系統展開調查，但因目前警方尚未訪談檢舉人，偵查隊長陳建志則向督察喊冤，表示檢舉人提供他進出茶桌店的畫面，是多年前他在新北服務時的行為，他向北投分局長官堅稱，來台北市後絕無涉足不正當、特種營業場所。

▲北投偵查隊長陳建志驚傳喝花酒遭側錄檢舉，北市警火速拔除他隊長職務調職靜候調查。（圖／記者張君豪翻攝）

北投警分局則表示：偵查隊長陳建志疑涉足不妥當場所行為不檢案，警分局據報後即展開調查，相關案情尚待釐清，為秉持公信原則，會先將偵查隊長陳建志陳員調離北投警分局，先回刑警大隊安排職務靜候調查，如查究違法違紀情事立即究辦。

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