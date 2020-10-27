放下手套去採「黃金蜜柚」　玉里高中棒球隊員樂幫老農

▲玉里高中棒球員幫忙老農採收蜜柚，下同。（圖／玉里高中提供，下同。）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

頂著太大陽，花蓮玉里高中棒球隊員專注眼神汗如雨下，在蕭良吉教練帶領下，過去連續三年從沒間斷，默默的幫助著在地老農採蜜柚。

花蓮玉里高中校長鄭志明表示，透過八方雲集社會福利慈善基金會董事長蘇淑幸的介紹，才知道花蓮光復鄉有一位種植蜜柚多年的蕭姓老農，面臨黃金蜜柚採收以及銷售的困境，於是，在蘇淑幸號召下，玉里高中棒球隊已經連續三年，利用課餘，前往幫忙採收。

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護果和採果對於學生來說是一個新奇的體驗，球員們本來以為，比起嚴格的練球，幫忙採收蜜柚，應該是輕鬆的事。跟著蕭老先生學習後才發現，所花費的心思和體力絕不比練球輕鬆。但玉里高中棒球隊成員也說，幫助人所流下的汗水，心情更是愉快。

鄭志明校長表示，可以機會教育孩子感恩惜福，因為服務是一種學習，「服務別人，成長自我」。

據悉，八十歲的老農蕭新堂沒有子女，不願接受捐款接濟，靠自己種植蜜柚，一直以來他堅持不灑農藥，自然農法栽種黃金蜜柚，並自產自銷。每年這個季節，賣蜜柚的收入就是未來一整年的生活費。許多人被他的精深所感動，其中也包含八方雲集董娘蘇淑幸。

蘇董事長想辦法與多位校長一起聯手，集結各地的愛心大串連，將一顆顆渾圓碩大、圓亮飽滿的黃金蜜柚銷售到各地，也歡迎大家的暖心預購。

暖心預購請發簡訊聯繫－－0981136776賴先生