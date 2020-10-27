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美麗灣大違建還用6.29億買！環團要政府拆除「將沙灘還給人民」

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▲美麗灣渡假村仲裁結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府花6.29億買回美麗灣渡假村。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者許展溢／台北報導

6.29億美麗灣渡假村（美麗灣）求償仲裁案，引發各界議論，地球公民基金會今（27日）與律師、建築界人士聯合開記者會，要求公開仲裁判斷書及建築物鑑價資料，並且重申行政院、台東縣政府應落實「向海致敬」、「將沙灘還給人民」的政治承諾。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，美麗灣案從2004年起，是經4位縣長舊政權的荒謬錯誤，與廠商聯手合作規避環評違法興建的一間渡假飯店，完工後遭法院判決環評無效。除破壞生態外，該飯店座落在沙灘上，颱風大浪直接衝擊其游泳池，並造成原住民傳統領域爭議，引起社會巨大震撼。現在違法廠商竟還能拿到納稅人6.29億金額，更不符合公平正義，實在令人無法接受，強烈要求公布仲裁判斷書及建築物鑑價資料，確保納稅人權益。

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▲▼環團「拆除美麗灣，向海致敬政府立即評估勿喊空話 」記者會。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團現場喊「美麗灣拆拆拆，還我自然沙灘。」（圖／地球公民基金會提供）

過去負責美麗灣案訴訟的詹順貴律師指出，台東縣政府將6.29億稱為「買回」而非「免賠」的說法有待商榷。民法的損害賠償概念，法律上稱「所受損害」與「所失利益」兩部分，前者就是業者的建造、維護等實際成本，後者是業者完工後無法營運所喪失的預期利潤。仲裁庭雖然沒有判給業者「所失利益」（預期利潤）的部分，卻讓業者在「所受損害」（興建成本）上得以回收。這樣的結果，「買回」只是名目，實質上就是一種「賠償」。

▲▼環團「拆除美麗灣，向海致敬政府立即評估勿喊空話」記者會。（圖／地球公民基金會提供）

▲詹順貴質疑，縣府是否有放水打假球圖利業者之嫌。（圖／地球公民基金會提供）

詹順貴說，美麗灣主體建物臨海迎風，幾年來鹽蝕與管理不善之下已有幾分殘破，台東縣府對建築物鑑價結果為何還高達6.29億？若未公開仲裁判斷書與鑑價報告，難免令人懷疑，縣府是否有放水打假球圖利業者之嫌，監察院應盡速立案詳加調查歷任決策縣長應負的責任，是否要分擔賠償金。

曹羅羿建築師事務所負責人曹羅羿表示，若未見建築物鑑價報告，難以評斷6.29億是高估或低估。若依縣政府所言，該數字來自當年建造成本（1坪約4萬元），以及美麗灣建築執照中的總樓地板面積5462坪來估計，這棟10多年前蓋的房子，2億恐怕是比較公允的當年價值；就算以109年基準計算，也僅是大約4.5億左右，再考慮鋼筋混凝土折舊10年以上可能再降低，那麼6.29億究竟如何算來？當然上述計算方式皆是舉例並非精算，關鍵還是在於鑑價資料應公開。

▲▼環團「拆除美麗灣，向海致敬政府立即評估勿喊空話」記者會。（圖／地球公民基金會提供）

▲蔡中岳表示，美麗灣案從2004年起，是經4位縣長舊政權的荒謬錯誤。（圖／地球公民基金會提供）

環團要求台東縣政府向行政院申請補助，比照新北市政府經驗，透過前瞻計畫「全國水環境改善」中海岸復育的項目，加速進行研究評估、公民討論，嚴正呼籲行政院、台東縣政府拆除美麗灣，落實「向海致敬」、「將沙灘還給人民」的政治承諾，將杉原灣還給台東人及全台灣人民。

台灣環境資訊協會副秘書長孫秀如強調，必須拆除美麗灣主體建築的理由有三：地景視覺上的污染、光害上的污染和生活廢水的污染，以杉原灣的生態條件，首要的工作是回復其自然的樣貌，減少人為環境衝擊，這才是向海致敬的本意。

▲ 美麗灣案台東縣府面臨巨額賠償，傳言高達10億 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲環團認為，不管拆不拆，環境維護是目標原則。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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