全球首創！5分鐘有結果　交大推「定量快篩」檢驗新冠肺炎感染程度

▲交大獨創「全定量」快篩檢測系統只要「5分鐘」即可判斷人體內新冠病毒核酸、抗原和抗體數值。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

全球新冠肺炎確診人數衝破4千萬。交通大學生科團隊今（27日）發表一款全球獨創「全定量」快篩檢測系統只要「5分鐘」即可判斷體內新冠病毒核酸、抗原和抗體數值，更可依數值分析感染程度排除肉眼無法判斷之偽陽、偽陰性，針對病患是否近期染疫或是己染疫康復帶有抗體，皆可精準判斷，作為病患後續處置之依據。

由交大生物科技學系、農譯科技、百歐生命科技、萬能生物科技組成研究團隊，透過整合生物科技學、晶片研發以及病毒快篩等跨領域技術所研發出「AlICHECKTM組合式電晶片平台」，在短短5分鐘，便可在全血樣品中（僅需0.02m）精準檢測出人體內是否存在新冠肺炎抗體、抗原及核酸。

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交大指出，該儀器透過雲端資料連接，更可即時監控患者體內感染的變化，第一線人員醫護人員將能依據病患狀態進行隔離或其他醫療處置，在疫情防控、社區防護等面向上產生最大助益。

晶片技術研發團隊成員、交大生科系教授陳文亮指出，電晶片平台由生物感測晶片與電化學感測裝置所組成晶片透過半導體製程與特殊生物材料製作，達到高再現性(>96%)、高準確性(>95%)與高穩定性(>94%)等特性，符合國際臨床和實驗室標準化研究所所制訂誤差標準；而電化學感測裝置採用交流電阻抗的分析法，能夠降低臨床複雜樣品基質所產生的干擾，直接使用全血樣品進行量測其檢測系統檢測靈敏度與精準度也符合目前國際歐盟CE與台灣TFDA的認證標準。

百歐生醫執行長李彰威表示，目前團隊已利用同種類的抗體開發出抗原、抗體的快篩檢測套組並取得國際歐盟CE與台灣TDA認證，在此基礎上進一步推出獨步全球高靈敏性的電晶片平台系統，並實驗將近比一般快篩產品多五倍數量以上的臨床樣品在各國仍飽受新冠肺炎疫情肆虐的同時，此外，由於組合式電晶片平台的高擴充性和方便攜帶性更可提供於機場、醫療單位、公共集會場域等需要大量檢測的場所對於目前遭受疫情沖擊而產生巨大經濟損失的國家，同樣也是一個最佳解決方案。

萬能生物科技執行長王裕國表示，團隊開發的電晶片平台技術已順利完成IRB申請並預備執行，並已取得美國FDA緊急許可申請臨床測試，預計2021可投入量產上市階段。

