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Google 計畫 2025 年全面淘汰塑料包裝！　設立目標100％可回收資源

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▲▼Google Chromecast。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Google 計劃在 2025 年之前實現使用 100％ 無塑料和 100％ 可回收利用資源。（圖／記者邱倢芯攝）

記者謝仁傑／綜合報導

隨著全世界有越來越多的環境問題，一些科技公司不斷在為永續發展做出努力。Google 就宣布，計劃在 2025 年之前完全捨棄硬體包裝中的塑料，實現使用 100％ 無塑料和 100％ 可回收利用資源。

一直以來，Google 在產品上已經捨棄了很多塑料材料，自 2016 年推出首款 Pixel 手機以來，Google 在 Pixel 盒裝中主要使用紙板，但目前為止這些盒裝中仍有相當數量的一次性塑料，包括手機保護套、將充電線固定在一起的小工具，以及包在盒裝外面的透明塑料。

其次，Google 的許多產品都使用再生材料，像是 Nest Mini 和 Nest Audio 等音箱產品上，都是使用再生塑料製成的織物，手機的保護套也採用了類似的材料，而新款 Chromecast 也是由近 50％ 的再生塑料所製成。

Google 計劃至少將在硬體產品中的塑料中，使用 50％ 的可回收或可再生材料，從短期來看，所有最終組裝製造工廠，都會確保製造過程中的絕大部分廢物可以被回收，避免對環境造成更多的傷害。

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