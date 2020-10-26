快訊／NCC代表剛收下陳情信！　群眾秒衝行政院「爆警民衝突」

記者黃彥傑、陳羿妏／台北報導

國家通訊委員會（NCC）今（26日）上午9時30分舉行中天新聞台換照聽證會，超過600人聚集在濟南路上抗議、聲援。對此，最新現場消息傳回，NCC派出一名女代表出面接受群眾陳情信，不料，群眾隨即衝向行政院，而警方表示「未經申請，不得進入」，雙方立即爆發衝突，另有人趁隙丟鞭炮，警方開始抓人，現場狀況相當混亂。

▲NCC代表接下公開信。（圖／記者李毓康攝，下同）

▼中天聽證會，場外爆警民衝突。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▼跌倒的男子由警方攙扶至一旁休息。