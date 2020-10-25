內湖三寶「鬼切」煞停…害後車追撞！法官「認證」技術：非惡意

▲阿俊開車變換車道時，因忽左忽右又急煞釀追撞事故，挨告公共危險罪，但法官勘驗相關證據後判他無罪。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者陳羿妏／台北報導

自小客車男駕駛阿俊（化名）去年8月19日上午行經內湖三軍總醫院一帶、變換車道時，原想自內側切至中間車道，因車流過大受阻而煞停，卻遭後方公車司機阿宏（化名）按鳴喇叭，嚇得他忽左忽右行駛，還立即煞車，害阿宏當場撞上。對此，一審阿俊獲判無罪，案經上訴二審，高院認為，他車仍能行駛其他車道，阿宏未能保持安全距離，因此維持原判，可上訴。

阿俊否認妨害公眾往來安全，回顧當時開車狀況表示，他原本開在內側車道，準備變換至中間車道，惟中間車流量大而無法變換，遂將車停於內側車道，結果後方的阿宏一直按鳴喇叭，讓他相當緊張，隨後想到內側車道可以直走及左轉時，便把車頭往左切回繼續前行，過程中也不斷找機會想進到右側，直到他發現後方一輛計程車打算超車，避免撞到才會選擇「輕踩煞車」，導致後方公車撞上，他強調，是公車在後方逼車，未保持安全距離才會釀禍。

對此，一審士林地院根據行車紀錄器畫面，確認阿俊說詞無誤，惟阿俊駕駛行為難認有何強暴、脅迫之舉，更未見他造成公眾往來危險之狀況，其他車輛未受影響，因此判阿俊無罪。

檢方不服結果，上訴二審稱，案發當時一旁的計程車並非打算超車，而是準備直行，可見與阿俊「煞車」無關，且阿俊忽左忽右過程，均未打方向燈，而阿宏於案發前200公尺就已鳴按喇叭示警，足見是阿俊「惡意擋車」。

高院審理時，再勘驗筆錄、現場照片及道路交通事故現場圖，認為檢方上訴部分證據不足，因此以難認阿俊具有強制、妨害公眾往來安全之犯意「惡意擋車」、他車仍能行駛，且阿宏當時未能保持距離，駁回告訴，維持原判，全案仍可上訴。



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