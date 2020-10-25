寧夏貪官被爆找「神婆作法」　想靠「神靈護佑」躲過調查

▲寧夏回族自治區政協前常委王政。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

寧夏回族自治區政協前常委、人口資源環境委員會前副主任委員王政因犯受賄罪，近日被判刑10年6個月。中共中紀委機關報《中國紀檢監察報》指出，王政被調查之後，竟找了「神婆」幫忙做法，希望在「神靈」的護佑之下，能夠從案件中全身而退。

根據《中國紀檢監察報》報導，王政2年前因違反廉潔紀律，受過一次黨內警告處分，正是這次處分，讓原本心安理得收受賄賂的王政坐立難安。

在一起行賄案件辦理過程中，一名商人坦承，曾向時任寧夏回族自治區國土資源廳廳長的王政行賄10萬元，隨後不久，王政就到自治區紀委監委說明情況，承認了受賄事實，還主動上交了10萬元賄金。

不過，王政看似坦白，其實卻是「以小掩大」，對他來說，受賄10萬元是件「小事」，他真正擔心的是自己一系列重大違紀違法問題暴露。

查辦該案的寧夏回族自治區紀委監委工作人員指出，王政利用擔任石嘴山市地礦局局長、石嘴山市大武口區委書記、自治區廣電總台副總台長、自治區國土資源廳廳長等職務上的便利，在工程項目、礦產資源勘探開發等方面為有關企業和個人謀取利益，先後111次收受17名公職人員、企業人員財物，折合人民幣共計694萬多元。

為了躲過追查，王政不只玩「障眼法」，還開始求神拜佛，透過親戚找到了一位算命神準，還能化凶為吉的「神婆」，親自到神婆的家中拜訪。

王政供稱，神婆拿了一張紙，在他臉上蹭了幾下，然後說了幾句話，大意就是組織不會發現其他問題，仕途一切順利之類的，說完就在黃紙上畫了個東西，具體也不知道叫啥，畫的那個符號也不認識，「我把神婆送的護身符帶在身上、夾在腋下，一周後，依照神婆的囑咐將其燒掉，並將燒後的紙灰嚥下。」

但事情並未如神婆所說的發展，王政的罪行後來全部被查出，不只被「雙開」，還被依受賄罪判刑10年6個月。