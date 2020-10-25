朴子市文化里長推夜市美食　限時吃完臭豆腐鍋領10萬

▲朴子市文化里長楊石旭推銷當地夜市美食，推出臭豆腐火鍋大胃王比賽。（圖／楊石旭提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣朴子市除了求子聖地配天宮，每周六體育館旁固定的夜市更是當地民眾及外來遊客必到景點。當地相當熱心的文化里里長楊石旭，為了推廣該夜市內好吃好玩的，更大膽在友人協助下推出「吃光臭豆腐鍋領10萬」的大胃王比賽，文章貼上臉書社團「幸福朴子人」、「朴子民意觀察站」，吸引不少民眾摩拳擦掌報名參加，更有民眾標記知名大胃王，讓這場夜市大胃王比賽頗具看頭。

楊石旭表示，自己24日晚間一如往常前往夜市，但因當天晚上頗具涼意，因此突發奇想自拍臭豆腐鍋店家大鍋菜上傳臉書，沒想到在神秘友人提議及10萬獎金贊助下，意外激盪出吃光大鍋臭豆腐(約80碗)可領高額獎金的活動。發文貼網後，引來不少民眾讚聲。楊石旭表示，接受民眾上網或是現場報名，比賽時間為10月31日晚間5點至7點，體育館旁拱門進去停車場旁「台北深坑梅姐臭豆腐」 ，報名截止時間至當天晚間5點。

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▲朴子夜市大胃王比賽需吃完80碗臭豆腐。（圖／楊石旭里長提供）

楊石旭發文內容如下:

沒錯，為協助行銷朴子夜市，只要在2小時內吃完這鼎臭臭鍋（約80碗），就可獲得10萬元獎金！

但附帶說明：

1.如果沒全數吃完，吃幾碗就須付幾碗錢（吃者付費，合理）。

2.報名者需先繳1000元保證金給老闆，多退少補。

3.如果有二人（含）以上達陣，以時速決定勝出者。

4.欲報名者請自行評估體能

5.有任何建議、看法歡迎留言。

▲當地頗受好評的臭豆腐店家。（圖／楊石旭里長提供）

大胃王比賽近年相當吸引網友眼球，國內外也有舉辦各類型大胃王比賽，不管是吃牛排、漢堡，香腸或是其他食物，但推出臭豆腐鍋倒是第一遭!而不少民眾看見這場活動表示，「雖然我很會吃，但這鍋我真的吃不完」「我已過吃到撐的年紀了」、「我的小肚肚一碗都裝不下了還一鍋。