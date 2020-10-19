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才剛和媽媽分開...男大生6F詭異墜亡！家屬討公道竟被「拉去賓館」

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▲▼ 湖北籍學生江蘇大學墜亡。（圖／翻攝自微博）

▲21歲的男大生袁子健墜亡。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇大學近日發生死亡悲劇，21歲的男大生袁子健從6樓洗手間墜落，年輕的生命消失於世，然而整起事件疑點重重，校方不僅沒有告知死者母親，還將她強行帶到賓館，派出多人阻攔不讓出門！此前，袁子健曾因調換宿舍的問題，與學校老師產生分歧，他生前的手機數據還遭到人為刪除。

▲▼ 湖北籍學生江蘇大學墜亡。（圖／翻攝自微博）

▲案發現場。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，袁子健是食品與生物工程學院的一名學生，12日下午5時在學校內的6樓洗手間墜樓，校方在發現後立即呼叫救護車，但在下午5點18分趕到時，他已失去生命體征。

死者父親透露，兒子在下午4時許與母親擁抱分別時，狀態良好，表情和言語中都沒有發現異常。監視器畫面顯示，大概在下午4時56分的時候，袁子健曾來到垃圾桶旁丟垃圾，走路看起來也是很輕快，警方檢查垃圾桶後，沒有發現可疑物品。

▲▼ 湖北籍學生江蘇大學墜亡。（圖／翻攝自微博）

▲袁子健12日還製作了日程表。（圖／翻攝自微博）

校方在發現袁子健墜樓後，輔導員曾在下午5時08分給死者母親打過一個電話，問了一句「袁子健是不是和你在一起」就匆忙掛斷電話。母親回答分開了一會，並意識到事情有異常。

隨後，袁子健母親分別給輔導員和死者打電話，但蹊蹺的是都沒有人接聽，自覺有事發生，立刻到學校尋找兒子下落，但卻找不到人，一直到晚上9時，才接到校方電話。

死者母親之後被校方騙至車上，並送到一家賓館房間內，這才得知袁子健跳樓身亡一事，對方還制止她想要去看孩子的請求，雙方發生多次肢體衝突，直至次日下午3時死者父親趕到。

▲▼ 湖北籍學生江蘇大學墜亡。（圖／翻攝自微博）

▲兒子曾在手機備忘錄中留下銀行卡密碼。（圖／翻攝自微博）

袁子健父親認為，校方的行為屬於非法拘禁，他還透露死者的手機在跳樓摔壞修復後，死前的所有資料都不見了，只留下跳樓後來自父母的簡訊，「警方告知我們死亡鑑定要到一周後才能拿到。但是對於孩子的死因我們是有質疑的，也很想知道為什麼手機數據被清除，出事前的4分鐘，他用手機在做什麼，是不是給誰發了信息？」

監視器畫面顯示，死者在墜樓前7、8分鐘曾在路邊玩手機，具體在做什麼卻不得而知。父親懷疑資料遭到人為刪除，以及對於死前為何阻止母親見孩子最後一面提出質疑，另外他發現，兒子曾在手機備忘錄中寫到「不知道為啥搬宿舍能好好學習」，同時還留下了銀行卡密碼。

▲▼ 湖北籍學生江蘇大學墜亡。（圖／翻攝自微博）

▲袁子健曾因調換宿舍的問題，與學校老師產生分歧。（圖／翻攝自微博）

針對袁子健墜亡事件，江蘇大學15日晚發布通報，稱經確認學生已無生命體徵。警方調查結論為「高空墜樓，排除他殺」。通報文中提到，袁子健學習困難，母親在2018年9月到12月在校外租房陪讀，校方表示對學生的死亡感到惋惜並哀悼，但對於死因還未作出說明，表示已正立專班，積極配合警方調查，也會協助死者家屬開展善後工作。

袁子健的死登上微博熱搜，網友紛紛表示，「傻孩子！你一個未畢業的學生卡裡能有多少錢？連這點財富你都知道要交代給父母，為何你的生命--這麼貴重的東西卻不和父母打招呼就捨棄了呢！」、「有一說一 莫名其妙強行逼人搬宿舍的學校真的不正常」。

不過也有不少人挺學校，「不要一出問題就覺得是學校迫害學生，有時候可能只是一個觸發點，還是平時要多關注學生的心理健康」、「不要讓學校背鍋了好嗎，你知道具體什麼情況嗎」、「不要一出事就怪學校，當然學校也有不可推卸的責任，一切已成定論」。

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