30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛吐「一句話」後墜樓亡

▲母親疑似被兒子討錢，痛心自殺。（圖／翻攝自撈點新聞）

圖文／CTWANT

老一輩的人總有「養兒防老」、「多子多孫多福氣」的觀念，但若是家長過於溺愛孩子，將可能使小孩人格偏差，成為社會亂源。大陸天津市一名30多歲男子，因不務正業又喜愛賭博買彩券因此經常欠債。某日，他因還不出欠款向母親索要6萬人民幣（約台幣25萬元），沒想到隔天年邁的母親便墜樓輕生。

根據《網易新聞》報導，大陸許多家庭因過往「一胎化政策」，每戶大多僅有一個孩子，因此縱容、溺愛孩子等事屢見不鮮。一名婦人因僅有一個兒子，從小便非常疼愛，極盡所能給孩子最好的，卻因此養成兒子好逸惡勞的習慣，即使已年屆30仍不求上進，終日無所事事，不務正業又喜愛賭博，導致財務狀況相當不穩定。

某日，這名男子因賭博欠下6萬人民幣的欠款，因還不出賭債便返家，向同樣經濟狀況不佳的年邁母親伸手要錢，母親見狀痛心說道，「兒啊！你這是逼著媽去死啊？」沒想到男子聞言卻僅是淡淡回了一句，「那就去啊」。

隔日，心碎的老婦便留了一張紙條寫著「孩子、我真的沒錢了」等字後自5樓陽台墜樓輕生，當地警消獲報後急忙趕赴現場，對婦人施以急救，但婦人最後仍因傷勢嚴重不治。

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