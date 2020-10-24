　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛吐「一句話」後墜樓亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛吐「這句話」後墜樓亡

▲母親疑似被兒子討錢，痛心自殺。（圖／翻攝自撈點新聞）

圖文／CTWANT

老一輩的人總有「養兒防老」、「多子多孫多福氣」的觀念，但若是家長過於溺愛孩子，將可能使小孩人格偏差，成為社會亂源。大陸天津市一名30多歲男子，因不務正業又喜愛賭博買彩券因此經常欠債。某日，他因還不出欠款向母親索要6萬人民幣（約台幣25萬元），沒想到隔天年邁的母親便墜樓輕生。

根據《網易新聞》報導，大陸許多家庭因過往「一胎化政策」，每戶大多僅有一個孩子，因此縱容、溺愛孩子等事屢見不鮮。一名婦人因僅有一個兒子，從小便非常疼愛，極盡所能給孩子最好的，卻因此養成兒子好逸惡勞的習慣，即使已年屆30仍不求上進，終日無所事事，不務正業又喜愛賭博，導致財務狀況相當不穩定。

某日，這名男子因賭博欠下6萬人民幣的欠款，因還不出賭債便返家，向同樣經濟狀況不佳的年邁母親伸手要錢，母親見狀痛心說道，「兒啊！你這是逼著媽去死啊？」沒想到男子聞言卻僅是淡淡回了一句，「那就去啊」。

隔日，心碎的老婦便留了一張紙條寫著「孩子、我真的沒錢了」等字後自5樓陽台墜樓輕生，當地警消獲報後急忙趕赴現場，對婦人施以急救，但婦人最後仍因傷勢嚴重不治。

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

延伸閱讀
男抓鯰魚卻忘記餵食　11個月後瘦成「蝌蚪」
友人影片疑出現「燃燒的人頭」　網大驚：像被燒死的怨靈
爸爸過世...18歲兒「咬垃圾+吃泥土」！救護人員一問才知「悲慘家境」

►冬天吃鍋必備

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛吐「一句話」後墜樓亡

落魄男逃亡30年崩潰自首　資料一查驚見「最扯烏龍」讓他哭了

國台辦認民進黨挑釁嗆「不自量力」！陸委會：倒果為因

活38年意外發現自己有「三顆腎」　男就診後…醫驚：1500人一例

痛斥英國炒作BNO護照　趙立堅曝「反制措施」：英方先違反承諾

軍售案飛彈射程覆蓋大陸沿岸　國台辦：謀獨挑釁，死路一條

快訊／美售台飛彈可射到大陸？　國台辦嗆民進黨：不自量力

習近平說「中國人惹不得」　環時警告：踩到腳趾很可能惹翻中國！

與女友吵架！他從8樓扔下「4.5公斤冷凍牛肉」洩憤...下場GG了

婚禮前4天突遇害！28歲女遭棄屍魚池…殺人兇手竟是準新郎

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

機車冒肉球！暖心路人貼字條提醒 喊Wake up叫不醒...網：趴車喵弟

ㄇ字趴地！撿錢哥勾機台下硬幣 撈一個周末可輕易「入手百元」

舊機換iPhone 12 Pro僅3500元　遠傳頭香哥大呼：實在太賺了！

Lisa「厭世表情大跳螃蟹舞」反差萌超Q　BLACKPINK團員一看...全笑翻！！

黃沐妍落淚認「渣男友偷吃小三害染病」！　不想分手哭求：我們3個在一起好不好

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛吐「一句話」後墜樓亡

落魄男逃亡30年崩潰自首　資料一查驚見「最扯烏龍」讓他哭了

國台辦認民進黨挑釁嗆「不自量力」！陸委會：倒果為因

活38年意外發現自己有「三顆腎」　男就診後…醫驚：1500人一例

痛斥英國炒作BNO護照　趙立堅曝「反制措施」：英方先違反承諾

軍售案飛彈射程覆蓋大陸沿岸　國台辦：謀獨挑釁，死路一條

快訊／美售台飛彈可射到大陸？　國台辦嗆民進黨：不自量力

習近平說「中國人惹不得」　環時警告：踩到腳趾很可能惹翻中國！

與女友吵架！他從8樓扔下「4.5公斤冷凍牛肉」洩憤...下場GG了

婚禮前4天突遇害！28歲女遭棄屍魚池…殺人兇手竟是準新郎

iPhone 12台灣最速災情！開賣首日裂成蜘蛛螢幕　網跪：太土豪了

3女1男爬山住一晚狂歡…滿地「黃液體」棉被濕！民宿老闆開門崩潰

全台最便宜！高雄「海景捷運宅」1坪僅要2萬元…300m就到捷運站

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛吐「一句話」後墜樓亡

落魄男逃亡30年崩潰自首　資料一查驚見「最扯烏龍」讓他哭了

Bobbi Brown聖誕彩妝太欠收！「五花肉打亮」鑽石版、玫瑰奶茶眼盤美到哭

疫情回彈！新研究證明「病毒傳播更快」　關鍵原因驚人曝光

絲巾只會圍在脖子上？學會6招「花式打法」　從頭到腳都有時尚感

iPhone 12比官方便宜1000元↑賣爆　好市多：「賣很好」會再進貨

接近死亡前再心動一次！70歲熱戀「人生最後一圈愛情」讓人哭紅眼

盡責外送員「餐點到了」找嘸人　自備大聲公校門呼叫...網：要紅了

大陸熱門新聞

「睡出來的 」債券！　綠帽男爆前女友為獲投資陪金主上床

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

驚見「三腎男」　醫：1500人一例

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

婚禮前4天突遇害！28歲女遭棄屍魚池…殺人兇手竟是準新郎

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

大叔逃亡30年自首　警一查傻眼了

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

國台辦嗆民進黨！陸委會4字回應

快訊／美售台飛彈可射到大陸？國台辦回應

環時：中國愛好和平「但請別惹我們」

30歲兒欠賭債向年邁母要錢　媽媽悲痛墜樓亡

普京：不排除與北京組軍事聯盟

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

覺得累！20多歲男「身上飄尿味」　醫嘆：已經太晚了…要洗腎

快訊／雲林死亡車禍！男雙載1死1重傷

JKF辣模被抓姦…道歉認了過夜放火！

林口洗車場老闆慘死！他猛砍10分鐘喊：欠我上億

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

急凍變天台北探16°C　莫拉菲將誕生

黑狗狂吠追90公尺…女童活活被嚇死　飼主賠180萬獲緩刑

快訊／台北男違規被罵開槍！母子嚇傻：瞄準我們

橘貓領包裹　後3碼記好帶貓證件

超車回馬槍10秒連撞噴　國道屁孩曝

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

好市多iPhone12「90天能退貨」　網揭5拒買原因

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉

你腦袋裝屎！老鳥司機巴頭配送員

更多

最夯影音

更多
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己
台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

台中75歲伯重病：以前都會去升旗　護理師「點滴變旗桿」他重拾求生欲

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

邵雨薇賞張洛偍巴掌四根手指印浮出　賀軍翔成受害者封她「女版馬景濤」

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

視覺衝擊！劉在錫穿Jessi「透視高衩連身服」　熱跳《NUNU NANA》…全場笑翻：蚱蜢ＸＤ

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

鄧紫棋開箱鋼鐵人模型「興奮地像小朋友」　沒放穩摔斷他的腿！崩潰大叫：我好傷心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面