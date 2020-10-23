台中婦腦傷「昏迷300多天」　暖夫天天搭車探望…奇蹟甦醒！

▲台中一名黃姓婦人在腦傷昏迷300多天後奇蹟似甦醒。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名59歲黃姓婦人去年因心律不整造成心臟功能停止，經緊急搶救後，雖救回一命，卻已嚴重造成腦部缺氧損傷成為植物人。黃婦先生朱源葆看著愛妻癱臥在床，不僅不離不棄，還日日搭車到醫院探望太太。300多個日子過去，愛妻終於在台中醫院高壓氧中心主任黃敏旭跨團隊醫療整合照護下甦醒過來，更能扶著站立、回應簡單的字句。

朱源葆說，太太從一開始經歷癱瘓、昏迷臥床、插管治療、氣切，到接受高壓氧治療，在太太身上看到奇蹟式的進展變化，很感謝醫師以及醫療團隊的幫忙。護理人員也透露，朱先生幾乎日日陪伴在身邊，旁著太太做高壓氧、針灸、復健，先生也常溫柔細語鼓勵呼喊太太，讓人感動。

台中醫院高壓氧中心黃敏旭主任說，高壓氧治療可幫助腦部血流的重建、血管新生和腦神經細胞修復，並經由抑制氧化壓力和發炎反應，可阻止腦損傷時缺氧和水腫惡性循環所造成進一步的傷害，藉由高壓氧治療可以增加循環血液中十五倍的氧氣分壓及血漿氧氣輸送量，提供腦組織充足的氧氣，「喚醒」那些因缺氧而呈靜止停頓狀態的腦細胞，恢復原有的功能。

黃敏旭也提到，高壓氧治療在醫學上的運用範圍很廣泛，包括耳鼻喉科、胸腔科、重症醫學、整形外科、心臟血管外科、骨科、放射腫瘤科，都少不了它的協助；常見症狀包括中風引起的腦水腫、腦傷後的復健輔助、一氧化碳中毒、二至三度的大面積燒燙傷、困難癒合或潰瘍傷口的照護等。應用腦神經系統的疾病包括腦中風（栓塞型及出血型）、腦外傷、急性心肺衰竭導致之腦缺氧、低血糖導致之腦缺氧、溺水、一氧化碳中毒，也同樣有相當好的成效。

▲台中一名黃姓婦人在腦傷昏迷300多天後奇蹟似甦醒。（圖／記者游瓊華翻攝）