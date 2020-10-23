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潘母願為陳同佳投案牽線　陸委會籲港府務實回應

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▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳。（圖／路透）

文／中央社記者賴言曦台北23日電

陸委會多次要求須由 台港雙方政府先談好相關事宜，才有港女潘曉穎命案犯嫌陳同佳來台入境問題。潘母昨稱願當台港中間人促成 會面，陸委會今天則呼籲港府務實回應司法互助請求。

陳同佳出獄至今滿一年，據香港電台，潘曉穎母親昨天受訪時表示，願為陳同佳來台投案一事充當中間人 ，邀請台港警方聯絡她，促成雙方會面。此外，有消息指台方已經與潘母接觸，樂意與香港警方商討刑偵移交 資料及投案安排，現在只待港警聯絡潘曉穎母親。

大陸委員會今天透過書面形式應詢表示，士林地檢署日前已說明，收到陳同佳透過其委任律師的遞狀；地 檢署同時也再次呼籲，本案基於事實調查所需，港府應務實回應早先台灣提出的司法互助請求，並協助早日將 犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

陸委會也重申，本案涉及台港雙方管轄權及相關公 權力的行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。

綜合港媒報導，香港保安局今天再度聲稱，自動投案和司法協助是兩件獨立事情，司法協助從來都不是接 受投案的先決條件。 香港保安局並稱，香港有關司法協助的條例不適用 於台灣，台方應該知道，港府不可能違反法例，台方以 司法協助作投案前設完全不合理、不可行。

協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴今天則向港媒表示，陳同佳暫時無法取得簽證，因此未能在今 天起行前往台灣，陳同佳也十分無奈。（編輯：繆宗翰 ）

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