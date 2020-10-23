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慧眼看天下／拜登不甩電郵門 川普陷抹紅危機

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新聞節目中心／綜合報導

隨著美國總統候選人最後一輪辯論會的結束，川普這一次的表現終於比較符合選民對於一個候選人的期待，除了認真回答主持人的提問外，倒也不忘抱怨拜登跟其他公部門對他有多麼不友善，甚至不斷丟出拜登當了八年的副總統，可是卻一點作為也沒有，相對於他四年做的這些事，川普認為他的確有把美國的經濟帶向更好，甚或是跟北韓的關係，他也自認為維繫得不錯，讓對手拜登有點傻眼。

這一場辯論會上，杭特拜登的「電郵門」川普仍然是抓緊了機會就猛攻拜登，認為拜登才是獲取不當利益的人，應該跟美國選民好好的交代一番，而拜登面對川普不斷扔出的「電郵門」炸彈，倒是一派輕鬆的反駁是無稽之談，看來拜登真的不認為「電郵門」事件可以傷害的了他。《慧眼看天下》第119集，就邀請到政治大學國關中心研究員嚴震生教授與淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧一起深度分析美國選情，以及中國大陸屢屢被當成美國選戰攻擊對手策略，中國大陸真的有干預美國選情嗎？在北京當局的心中，又是哪一位候選人當選會有助於日後美中關係的發展呢？
 ▲▼2020美國總統大選,辯論會,川普,拜登,共和黨,民主黨。（組圖／達志影像／美聯社）▲2020美國總統大選,辯論會,川普,拜登,共和黨,民主黨。（組圖／達志影像／美聯社）

泰國學潮越演越烈 學生離場機制竟是「帕拉育下台」!?
泰國向來以觀光做為經濟發展的重點，但是受到新冠肺炎疫情的影響，成為全球受創最嚴重的第二名國家，在這個應該拼觀光救經濟的重要時刻，泰國的曼谷卻不是被觀光人潮給塞滿，而是被好幾路集結而來的學生人潮給包圍。

這場已經喧騰好幾個月，遲遲無法落幕的學潮抗議活動，眼看就要一發不可收拾，一直在德國的泰皇不得以飛回泰國坐鎮，但是顯然也無法平息學生們的怒火，總理帕拉育從一開始宣布曼谷進入緊急狀態，到後來態度軟化，依然無法讓學生們滿意回家，這場泰國六年以來最大規模的示威抗議到底應該如何落幕？《慧眼看天下》第119集，特別與人在曼谷的獨立記者施漢連線，透過他在當地的近身觀察，這場沒有政治人物帶領的學生抗議活動，究竟有沒有離場機制？

▲獨立記者施漢在泰國學潮抗議活動現場報導。（圖／獨立記者施漢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

杭特拜登的「電郵門」是假新聞!?川普繳稅給北京被染紅是大新聞!?
杭特拜登的「電郵門」從10月14日延燒至今，形成一股美國國內媒體冷清清，國外媒體「搶搶滾」的詭異情形，照理說，這個大醜聞應該會讓拜登的選情受到重創，但是美國主流媒體的反應卻一反常態，只有福斯新聞頻道（Fox News）關注了這個新聞的發展。

就在川普抱怨媒體不報導杭特拜登「電郵門」新聞就是罪犯的時候，紐約時報卻突然送給川普一個意外的禮物。根據紐約時報針對川普的稅務資料進行調查，發現川普擁有一個在中國的秘密帳戶，在3年內納稅18.8萬美元(約新台幣540萬元)。

金額不多，但是卻足以讓川普「滿臉豆花」，這一次最終回的候選人辯論會上，川普無可避免的接下了這顆被染紅的炸彈，不過身經百戰的生意人川普沒有讓對手拜登撿到便宜，辯論會上，川普坦言他是生意人，在世界各地做生意，擁有許多生意上的帳戶，但是當他決定要投入總統選舉，成為美國總統後，他可是很有自覺的早早就結束了中國大陸的帳戶，毫不閃躲的回應對手的質疑。

▼完整節目內容，將會於10月24日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》▲▼慧眼看天下第119集顯圖。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

美選前再對台軍售!總額飆破1437億!金正恩深夜閱兵秀"怪物級"洲際導彈!劍指美國?日韓也嚇壞!

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、

ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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