最強旺夫女！這「6時辰生」帶財有如神助...第1名能嫁入豪門

▲艾菲爾整理出「6個」必娶旺夫女的生辰。（圖／取自免費圖庫Pixnio）



實習記者劉雪兒／綜合報導

俗話說「每個成功男人的背後，都有個偉大的女人！」擁有超強旺夫運的女孩不僅使夫妻關係和諧，還能撐起家庭和老公的命運。星座專家艾菲爾近日公布「錦鯉體質，最強旺夫女的出生時辰」，這時辰的「6女」誰娶了就是誰的福氣，且還能增旺身邊親密之人的運勢，快來看看自己有沒有上榜吧！

第六名、戌時（19點至21點）

出生在戌時的女人，不僅天生聰明又知趣，腦筋又動得飛快，是一生都能享有福澤的命格，這樣的超級旺夫女，絕對不能錯過。也許年少時會受限於家庭、環境等外在因素而不盡理想，但也因此培養你努力不放棄、逆境更逢生的性格，就像彈簧一樣，壓得越扁、彈得越高。這樣的你，會與如你一般「成熟理性的魅力型大叔」結婚，而婚後你們也能彼此扶持、體諒對方、共同為兩人的未來努力，你們彼此都是對方的強心針，是打拼生活的動力，因此你們的家庭越來越富足，就算剛結婚時未必富有，但絕對是越來越走高、越來越富有。

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▲19點至21點出生的女孩，具有努力不放棄、逆境更逢生的性格。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

第五名、午時（11點至13點）

此時出生的女人，熱情大方、隨和不拘小節、很替人著想，因此人緣和貴人運通常都非常不錯，甚至還會透過貴人牽線，認識一個對自己百般呵護的另一半，遇到了一定趕緊把握！而婚後的你一樣是盡心盡責，對於老公、小孩、公婆都是全心付出，連老公的家人、朋友都會照顧到，這也讓你名聲、形象極好，更別說你還有絕佳的理財頭腦了。在你的規劃下，家裡一切都按部就班的越來越好，錢財也是越滾越多，完全是家族興旺、有福生財，娶到你就是賺到了！

第四名、寅時（3點至5點）

此時出生的女人，大方得體、很有自己的想法、屬於想要的會拼盡全力、努力獲得的類型，錯過了必定終身遺憾！不過礙於大器晚成，也許學生時期、或剛進入社會時會有較多不順，戀愛也是曲折不穩，但隨著進入適婚年齡，你會順利遇到理想另一半，且婚後你運勢開始明顯好轉，不只自身的工作、理財、投資都越來越順利，重點是還能大大助旺老公的事業運，讓你們的生活越來越好過，邁向富裕之路完全不是問題！

▲11點至13點出生的女孩，有絕佳的理財頭腦。（圖／翻攝自PAKUTASO）

第三名、亥時（21點至23點）

出生在亥時的女人，生性溫和善良、不會與人交惡，且樸實肯努力，不會追求華而不實、不勞而獲，而是靠自己腳踏實地的走。她們早早就習慣獨立丶加上辦事能力強，很容易就能在事業上闖出一片天，也因此吸引到同樣優秀的追求者。而婚後，你也會將家庭打理的井井有條，還能扶持老公的事業，完全是典型的賢內助。加上中晚年後，你還會有一波財運入命，你的婚後生活可說是越過越輕鬆。娶到顧的了家庭丶又幫的了事業的你，絕對好福氣！

第二名、辰時（7點至9點）

辰時出生的女人，天生聰慧靈敏，潛力及爆發力極強，只要你想的話，幾乎沒有你做不到的事情，且貴人運極佳，幾乎一生都能得貴人相助。而婚後的你，也是百分百對家人好，絕不會隨意敷衍丶做表面功夫，且你屬於越忙碌丶錢財與福氣就越多的命格，婚後你不只能照顧好全家，連老公的事業也會因你的幫助，而再創高峰！婚後的你也會突然打開理財開關，看上什麽就賺什麽，眼光毒辣的讓人羨慕不已，家庭生活更是衣食無憂了！娶了你這般的超級旺夫女，真的是幾生修得的好福份。

▲21點至23點出生的女孩，生性溫和善良。（圖／翻攝自pixabay）

第一名、子時（23點至1點）

出生在子時的女人「誰娶了你就是誰的福氣」，天生外在條件就非常好，且子水臨旺，代表命中幾乎不缺桃花，更有避掉厄災的好運氣，還能增旺身邊親密之人的運勢，如父母家人、伴侶小孩等全都能受其福澤。天生命好的你，很容易就能嫁入豪門，生活及經濟幾乎都不用操心，你只要專心扶持老公、照顧小孩就夠，再加上能助旺身邊人的運勢，只要能擁有你，另一半的事業更是蒸蒸日上、簡直有如神助了。若你與老公有創業的打算，可以好好考慮，你們成功的機會非常高！