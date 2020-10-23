　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最強旺夫女！這「6時辰生」帶財有如神助...第1名能嫁入豪門

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲艾菲爾整理出「6個」最旺夫的生辰。（示意圖／記者孫于珊攝）▲男人們只要娶到旺夫女，一生都能享有福澤的命格。（圖／取自免費圖庫Pixnio）▲第一名只要專心扶持老公、照顧小孩就夠，就能幫助另一半的事業蒸蒸日上。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲艾菲爾整理出「6個」必娶旺夫女的生辰。（圖／取自免費圖庫Pixnio）

實習記者劉雪兒／綜合報導

俗話說「每個成功男人的背後，都有個偉大的女人！」擁有超強旺夫運的女孩不僅使夫妻關係和諧，還能撐起家庭和老公的命運。星座專家艾菲爾近日公布「錦鯉體質，最強旺夫女的出生時辰」，這時辰的「6女」誰娶了就是誰的福氣，且還能增旺身邊親密之人的運勢，快來看看自己有沒有上榜吧！

第六名、戌時（19點至21點）
 出生在戌時的女人，不僅天生聰明又知趣，腦筋又動得飛快，是一生都能享有福澤的命格，這樣的超級旺夫女，絕對不能錯過。也許年少時會受限於家庭、環境等外在因素而不盡理想，但也因此培養你努力不放棄、逆境更逢生的性格，就像彈簧一樣，壓得越扁、彈得越高。這樣的你，會與如你一般「成熟理性的魅力型大叔」結婚，而婚後你們也能彼此扶持、體諒對方、共同為兩人的未來努力，你們彼此都是對方的強心針，是打拼生活的動力，因此你們的家庭越來越富足，就算剛結婚時未必富有，但絕對是越來越走高、越來越富有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲妹子,開車,駕駛（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲19點至21點出生的女孩，具有努力不放棄、逆境更逢生的性格。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

第五名、午時（11點至13點）
此時出生的女人，熱情大方、隨和不拘小節、很替人著想，因此人緣和貴人運通常都非常不錯，甚至還會透過貴人牽線，認識一個對自己百般呵護的另一半，遇到了一定趕緊把握！而婚後的你一樣是盡心盡責，對於老公、小孩、公婆都是全心付出，連老公的家人、朋友都會照顧到，這也讓你名聲、形象極好，更別說你還有絕佳的理財頭腦了。在你的規劃下，家裡一切都按部就班的越來越好，錢財也是越滾越多，完全是家族興旺、有福生財，娶到你就是賺到了！

第四名、寅時（3點至5點）
此時出生的女人，大方得體、很有自己的想法、屬於想要的會拼盡全力、努力獲得的類型，錯過了必定終身遺憾！不過礙於大器晚成，也許學生時期、或剛進入社會時會有較多不順，戀愛也是曲折不穩，但隨著進入適婚年齡，你會順利遇到理想另一半，且婚後你運勢開始明顯好轉，不只自身的工作、理財、投資都越來越順利，重點是還能大大助旺老公的事業運，讓你們的生活越來越好過，邁向富裕之路完全不是問題！

▲▼星座,愛情,脫單。（圖／翻攝自PAKUTASO）

11點至13點出生的女孩，有絕佳的理財頭腦。（圖／翻攝自PAKUTASO）

第三名、亥時（21點至23點）
出生在亥時的女人，生性溫和善良、不會與人交惡，且樸實肯努力，不會追求華而不實、不勞而獲，而是靠自己腳踏實地的走。她們早早就習慣獨立丶加上辦事能力強，很容易就能在事業上闖出一片天，也因此吸引到同樣優秀的追求者。而婚後，你也會將家庭打理的井井有條，還能扶持老公的事業，完全是典型的賢內助。加上中晚年後，你還會有一波財運入命，你的婚後生活可說是越過越輕鬆。娶到顧的了家庭丶又幫的了事業的你，絕對好福氣！

第二名、辰時（7點至9點）
辰時出生的女人，天生聰慧靈敏，潛力及爆發力極強，只要你想的話，幾乎沒有你做不到的事情，且貴人運極佳，幾乎一生都能得貴人相助。而婚後的你，也是百分百對家人好，絕不會隨意敷衍丶做表面功夫，且你屬於越忙碌丶錢財與福氣就越多的命格，婚後你不只能照顧好全家，連老公的事業也會因你的幫助，而再創高峰！婚後的你也會突然打開理財開關，看上什麽就賺什麽，眼光毒辣的讓人羨慕不已，家庭生活更是衣食無憂了！娶了你這般的超級旺夫女，真的是幾生修得的好福份。

▲▼女人,女孩,愛情,約會,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲21點至23點出生的女孩，生性溫和善良。（圖／翻攝自pixabay）

第一名、子時（23點至1點）
出生在子時的女人「誰娶了你就是誰的福氣」，天生外在條件就非常好，且子水臨旺，代表命中幾乎不缺桃花，更有避掉厄災的好運氣，還能增旺身邊親密之人的運勢，如父母家人、伴侶小孩等全都能受其福澤。天生命好的你，很容易就能嫁入豪門，生活及經濟幾乎都不用操心，你只要專心扶持老公、照顧小孩就夠，再加上能助旺身邊人的運勢，只要能擁有你，另一半的事業更是蒸蒸日上、簡直有如神助了。若你與老公有創業的打算，可以好好考慮，你們成功的機會非常高！

【錦鯉體質？！最強旺夫女的出生時辰！】 一個女生有好的旺夫運，就足以讓自己的後半生步入佳境，這種運氣不只能讓夫妻關係和諧丶幸福安樂，更能讓兩個人的生活越過越好，所以不只是男人，連女生自己都希望自己能夠旺夫丶幫夫，今天老師就帶你從出生時辰來看...

塔羅牌老師艾菲爾发布于 2020年10月20日周二

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
3演員靠《我的婆婆》再翻紅　他「18歲就當男主角」糗被當眾脫
好市多iPhone 12「90天無條件退貨又便宜」　內行5原
放火遭強拍裸體片…34萬女網紅道歉！　還原當晚真相
快訊／清心協助廠商作假帳「短報超過3億」！董事長等6人遭起訴
入秋最低溫！冷空氣「最強時間」曝光　北東又迎雨
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶攻50億年菜商機！50家經典台菜名店　齊聚台中比拚手路功夫

公主玩遊戲！找騎士代罰酒「幫我喝，就是你了」　女友怒：皮卡丘？

疫情波及鬧血荒！桃園區里長群起挽袖捐熱血　邱奕勝：助人最樂

韓國流感疫苗接種後死亡續增「未集中特定疫苗」莊人祥分析可能性

爸喜嫁女兒！自費買40盒「傳統大餅」送同事　網狂勸退：先不要

最強旺夫女！這「6時辰生」帶財有如神助...第1名能嫁入豪門

全台17測站創入秋最低溫！冷空氣「周末最強」　北東這天起又迎雨

綠鬣蜥肆虐釀生態浩劫！屏東9個月獵蜥「5480隻」　稱霸全台

5歲女兒「只敢吃1顆爆米花」　媽傻聽原因！網戰爆：戒糖真的有效

快手備戰！中衛姐姐蕾絲口罩24日重出江湖　設計理念首曝光

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

搶攻50億年菜商機！50家經典台菜名店　齊聚台中比拚手路功夫

公主玩遊戲！找騎士代罰酒「幫我喝，就是你了」　女友怒：皮卡丘？

疫情波及鬧血荒！桃園區里長群起挽袖捐熱血　邱奕勝：助人最樂

韓國流感疫苗接種後死亡續增「未集中特定疫苗」莊人祥分析可能性

爸喜嫁女兒！自費買40盒「傳統大餅」送同事　網狂勸退：先不要

最強旺夫女！這「6時辰生」帶財有如神助...第1名能嫁入豪門

全台17測站創入秋最低溫！冷空氣「周末最強」　北東這天起又迎雨

綠鬣蜥肆虐釀生態浩劫！屏東9個月獵蜥「5480隻」　稱霸全台

5歲女兒「只敢吃1顆爆米花」　媽傻聽原因！網戰爆：戒糖真的有效

快手備戰！中衛姐姐蕾絲口罩24日重出江湖　設計理念首曝光

Irene飆罵造型師二度發長文接受道歉！還原事發現場：有3人遭殃

飛夢林青年咖啡館輔導學子習一技之長　辦募款餐會氣氛溫馨

全台「最暗書店」登CNN國際版面　摸黑看書還可以買情趣用品！

吳建豪搶穿最潮「圓形」夾克！MM6 X THE NORTH FACE台灣開賣

水情嚴峻桃園超前備戰！埤塘加抽水機...里供水點及519水塔列管

中職／最終戰先發　潘威倫：球隊氣勢企圖心非常不一樣

規劃秋冬溫泉小旅行！礁溪飯店線上旅展「住宿券優惠懶人包」

7年級版楊露禪！沈信宏平時送信被狗追...全運會太極拳37式奪金

搶攻50億年菜商機！50家經典台菜名店　齊聚台中比拚手路功夫

中職／林哲瑄曝曾自律神經失調　封王戰鼓勵隊友拿出最好一面

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

好市多加油為何更便宜？內行揭理由

「疾病擬人化」登美國9GAG　外國網友驚嘆

童仲彥一夜11次　前妻爆：不好說

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

孩國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆

iPhone 12＆12Pro怎麼選？他曝3點核心差異

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

實機照一次看「iPhone 12 Pro 質感大勝i12」

火鍋「煮湯泡飯」店員秒臭臉！內行：洗到昏倒

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

這次換火星逆行！12星座「10月下旬運勢」曝

沙德爾增肥！大雨彈擴大灌2天

更多熱門

相關新聞

「4星座」喜迎愛情！第一名去「有水地方」約會

「4星座」喜迎愛情！第一名去「有水地方」約會

天氣開始轉涼，單身的朋友是否開始感覺孤單、寂寞冷呢？星座專家艾菲爾點名「4星座」，在秋末冬初的星盤中有金星加持，只要把握住機緣，打開心房最終能如願脫單、甚至是求婚，快來看看你有沒有上榜吧！

水逆又來了！12座星座運勢大公開

水逆又來了！12座星座運勢大公開

發大財先娶對老婆！　「5生肖女」最旺夫

發大財先娶對老婆！　「5生肖女」最旺夫

單身者臥房風水禁忌！5地雷恐讓桃花受阻

單身者臥房風水禁忌！5地雷恐讓桃花受阻

「這4生肖」2020年倒吃甘蔗：一路旺到年底！

「這4生肖」2020年倒吃甘蔗：一路旺到年底！

關鍵字：

錦鯉體質艾菲爾旺夫運

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

全都南韓製！打流感疫苗後死亡暴增至32人

麥當勞激省優惠券「買1送1」回歸了

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面