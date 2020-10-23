北市改口「本土」15例確診停辦跨年　柯文哲：依東京經驗計算

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情尚未停歇，進入秋冬季後，外界擔憂台灣已獲控制的疫情將再度蔓延。台北市觀傳局22日公布跨年防疫備案，若台北出現1例本土病例，就改視訊辦理，之後若每周新增本土個案超過15例，不排除活動全部取消。市長柯文哲23日進一步解釋，台北市的大型活動標準，「扣掉防疫旅館，居家檢疫本土有15個，表示傳染已經傳開，這種情況會停辦」。

▲柯文哲專案報告 。（圖／記者張一中攝）

因應疫情發展，北市觀傳局自6月起便開始討論，9月定出分階段防疫措施準則，若第一階段為北市再出現1例不明感染源本土個案，實體活動取消、跨年晚會改為線上轉播。

觀傳局表示，在進入第一階段後，如每周新增本土個案超過15例，或中央流行疫情指揮中心禁止舉辦大型群聚活動，則跨年晚會視疫情狀況採線上轉播或取消辦理。

台北市長柯文哲23日上午赴議會進行專案報告，會前被問到跨年晚會停辦標準一事時指出，其他國家沒有防疫旅館措施，不管是境外或是境內都是合起來一起算，但台灣防疫旅館的設計是賭境內14天沒有發病，之後再發病或傳染的機率很少，所以我們把這個排除掉，因此在有防疫旅館的狀態下，「大型活動停辦是扣掉防疫旅館居家檢疫，本土有15個，表示傳染已經傳開，就會停辦」。

媒體追問，日前稱含境外是否是局處說錯數字？柯文哲說，之前是草案，這個草案還沒有進入防疫小組，「草案的確是這樣寫，我就說我們又沒有防疫旅館，所以我把這個劃掉」。至於15例怎麼算？柯說，按照日本東京感染經驗，有個複雜的公式，按照日本東京的經驗去算。

衛生局長黃世傑補充，當初訂草案，包刮15例跟1千例的時候，15例是一種情況，即使真的要實施也要做檢討，會跟中央溝通是否真的要做，但市長強調是一個備案，並不是到時候一定這麼，還是要討論、尊重中央。