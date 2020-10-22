▲台中陸園創辦人陸星璋重返江湖！上海陸家嘴再現江浙功夫菜。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

現年66歲、台中老字號江浙餐廳「陸園」創辦人陸星璋，原本去年退休，還將「陸園」頂讓他人經營，但近期重出江湖開設餐廳「上海陸家嘴」，重現經典江浙菜色，吸引老顧客回流品嚐。陸星璋端出一道道功夫菜表示，江浙菜講求慢工出細活，重視做工和味道，每道菜都必須花時間製作。

現年66歲的陸星璋，從小就跟著舅舅學藝做菜，後來在台中「狀元樓」擔任主廚，30年前創業成立「陸園」，保持道地的江浙菜色與作法，去年一度退休後來又與友人合作開設上海陸家嘴。

上海陸家嘴可看到許多江浙大菜，包括快失傳的八寶肥鴨，陸星璋說，鴨得選4、5斤大的上好鴨子，先去骨醃1、2小時，鴨腹塞入與蓮子、栗子、火腿等餡料混炒過的糯米，再將鴨子炸至金黃後，再蒸3小時，八寶糯米飯吸取鴨肉的鮮甜，滋味豐富，但想吃得先預約。

在江浙菜以河鮮、海鮮為主，但陸星璋提到，現在嗆蟹、河蝦仁不易取得，讓部份菜色逐漸在餐桌消失；此外，店內除了有蔥燒鯽魚、百頁毛豆、獅子頭等家喻戶曉的菜餚；也有東坡肉、宋嫂魚羹等有故事的名菜。

▲台中陸園創辦人陸星璋重返江湖！上海陸家嘴再現江浙功夫菜。（圖／記者游瓊華攝）