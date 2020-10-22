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性暴力是雄性基因特性？　黃捷再爆遭「性羞辱」嘆：性平教育超失敗

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▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者吳世龍攝）

記者邱茀濱／綜合報導

高雄市議員黃捷日前自爆，她經常收到騷擾訊息，例如「一晚多少」等等，更有人開價5,000萬的價碼要包養。今（22）日晚上她在臉書上感嘆，近日在網路掀起輿論的文章，讓人覺得「台灣的性平教育根本超級失敗」，並透露其實她從政以來，最常收到性羞辱與威脅的批評。

黃捷表示，最近掀起輿論的文章稱性暴力是「雄性物種的基因特性」，更強調多數女性強暴受害者，是因為衣著太暴露而成為犯罪的觸發，真的是這樣嗎？

她舉例，其實從政以來，最常收到的批評不是針對問政，而是對於她的外貌、性向與性別，尤其是性羞辱與威脅，像是「你只能跪在地上幫我XX」、「去做夜鶯、樓鳳」、「先姦後殺」等字眼。

黃捷批評，彷彿在他們眼裡，只要不聽話的女生就可以用性暴力來懲罰，只要穿著暴露讓他們「凍未條」，就可以去侵犯她，誰叫她不自愛、她引誘我、她的穿著觸發我的動物性，「我有錯但她也不無辜」。

黃捷補充，「性暴力絕對不是基於動物本能，而是由父權思想權力運作的社會行為」，只是將這些歸咎於動物性除了是不負責任的推卸之詞，更影射男性同胞都是強暴預備犯，「況且，這樣的言論會對於性暴力的男性受害者來說，無疑是殘忍的二次傷害。」

「台灣選出第一位女總統後，真的性別平等了嗎？對大多數女性而言，仍是條遙遙之路。」黃捷說，作為女性，她仍會繼續說、繼續做，持續把關性平權益、寸步不退，直到共同期待的平等那天到來。

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