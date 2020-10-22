自爆「少時棄屍杏林醫院」　留言網友完了！警放話偵辦

▲杏林醫院廢業至今都沒拆除，常被世人稱為鬼屋。（圖／記者陳駿豪攝）



記者葉國吏／綜合報導

已經荒廢27年的台南杏林醫院，有不少相關的靈異故事流傳在大街小巷。有網友20日自爆「少時不小心撞到一個老伯，因為無照駕駛，慌亂之下就將他勒斃，棄屍於杏林醫院」，留言一出就在網路上掀起大批討論，對此警方也將偵辦、要揪出這位網友。

台灣達人秀日前在IG分享youtuber「下水道先生」的影片，內容描述有3人夜闖杏林醫院，其中一人手上佛珠當場斷裂，隔天一同前往廟裡拜拜，廟公就說他們被東西纏上，後來3個人先後發生意外。

▲網友自爆棄屍過往。（圖／翻攝自instagram）



就有一名網友留言指出，他國中時和朋友騎車去玩，在一個偏僻的地方撞上一個老伯伯，因為無照又肇事，衝動跟慌亂下他們就把老伯伯勒死，後來腦中閃過杏林醫院，就將老伯伯的屍體丟在太平門，「那時我們還小根本不信邪，現在不知道老伯伯還在不在那」。

▲不少人認為他在開玩笑，他後來還又現身回應「這是真實過去喔」。（圖／翻攝自instagram、YouTube）



此留言被其他網友分享到爆廢公社後也引起一波討論，不過轄區警方表示，初步查證未發現杏林醫院30年來有棄屍案件，提醒民眾若在網路散布謠言，將處3天以下拘役併科3萬元以下罰鍰，警方也將循線找出這位留言網友。

▼網友熱烈回應。（圖／翻攝自臉書）

