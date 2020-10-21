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每晚4小時都變了！「墊底女」看《死亡筆記本》太震撼　逆襲成名校生

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▲寫筆記,列清單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女學生遵照《死亡筆記本》主角夜神月規律的念書作息，7點半到11點半全都拿來學習，不做任何雜事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

說起日本著名動漫《死亡筆記本》，曾被改編成真人版電影，相信大家一定都不陌生。這部由大場鶇原作、小畑健作畫的經典之作自2003年開始於《週刊少年Jump》上連載，而這部漫畫也很快就在2006年結束。沒想到有日本動漫迷因此深受《死亡筆記本》的影響，從經常翹課的「吊車尾」學生，搖身一變成為考上名校的高材生！

根據日媒《note》報導，一位名為まゆこ的年輕女孩分享，自己在第一次看《死亡筆記本》漫畫時感到相當震撼，「男主角夜神月本身就已經是天才，事實上他卻還是非常努力！」這讓女孩非常驚訝。於是讓原本成績吊車尾的她想模仿「漫畫偶像」的作息來念書。

她先是遵照《死亡筆記本》主角夜神月規律的念書作息：吃完晚飯後，7點半到11點半全都拿來學習，期間完全不休息、不去看電視或做任何雜事。女孩單單這麼做就讓在校成績穩定提升中。

第2步她開始模仿夜神月簡約風格的房間佈置，將原先粉紅色系的花俏裝飾全都換掉，變成樸素簡單的風格。

第3就是模仿夜神月的思維，「面對考試要從容不迫，不要在考試前才坐在教室裡猛翻課本臨時抱佛腳，要提前在家裡就完成預習。」因為夜神月不喜歡在教室裡無聊等待的感覺，所以他會刻意在考試開始前夕才進入考場，一直保有胸有成竹的態度。

第4則是模仿夜神月一邊吃洋芋片一邊讀書的舉動，但這對考試沒有什麼實際上的幫助，只是這位女孩太喜歡《死亡筆記本》，所以想要藉此更加投入角色情境。

第5是不再戴著耳機通勤，夜神月總是不會在搭乘交通工具時使用手機或戴耳機聽音樂，據說是能夠提升對周遭人事物的觀察力和警覺心，但也是女孩太沉浸於漫畫角色的「模仿行為之一」。

持之以恆地實行以上5點夜神月自律的生活日常細節後，徹底改變了這位日本女孩的人生。讓她從原本成績差勁的學生，在短短1年內就將偏差值提升了20，還在期末考取得了全年級第1名，最終獲得了慶應大學以及早稻田大學等名校的錄取資格。沒想到學生時期家長阻止學生們看的漫畫，卻會成為改變一名墊底學生的「活教材」，讓她成為名校高材生!

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