6年訪600次！成美文化園贈「頭號粉絲」3個月免費入園

▲成美文化園贈3個月免費入園給黃先生跟黃太太。



圖、文／成美文化園提供

位於彰化縣永靖鄉的「成美文化園」佔地3.5公頃，是南彰化最具歷史人文氣息與觀光休憩功能的景點。成美園有1位「頭號粉絲」黃太太，從2014年起，6年來每年到園約百次，至今累積達600次。黃太太說，成美園的景色陪伴她走過人生低潮和先生罹癌，園方今天贈送黃太太3個月免費入園資格，感謝她的愛戀。

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▲黃先生與黃太太和落羽松步道。



成美文化園每年吸引上萬人入園，因貌似日本3大名園之一的「兼六園」，被大批部落客、網友譽為「台版兼六園」。園內的核心建物「成美公堂」為頂新集團魏家古厝，魏氏子孫、頂新和德文教基金會創辦人魏應充有感於台灣缺乏可傳承的文化建築，多年前聚集多位國寶級古法建築師傅與工藝大師整修，歷時7年修復完成，讓這間保留閩客傳統技藝的百年古厝風華再現，新的成美園於2012年底開放外界參訪。

住在彰化員林市的黃太太說，成美文化園對她來說，可以用「愛戀」兩個字來形容。她回憶，20年前路過永靖，當時的成美園還是3.5公頃大的公園，她聽說這原來是魏家的私人土地，無償提供附近居民休閒使用；她表示，當時員林沒有大型園所，她經常和先生、孩子到訪，成美園有許多她與家人之間的幸福回憶。

▲黃先生與黃太太和油紙傘裝置藝術。



根據成美文化園工作人員觀察，2014年黃太太到訪以後，就每週都出現，算算每年到訪近百次，6年下來就是600次；工作人員都對她的身影相當熟悉，知道她是成美園的「頭號粉絲」。黃太太表示，初訪新的成美園時，先生正在抗癌，最喜歡園內的日本黑松，每次到訪時，視線都離不開那棵樹；老樹的生命力鼓舞了抗癌的先生，園內景色也撫慰了夫妻倆在人生低潮時的心情，在積極治療下，先生也漸漸康復起來。黃太太說，她非常感謝創辦人魏應充提供這個空間，同時也大讚風景真的很美，非常值得大家到訪。

為了答謝這位「頭號粉絲」，成美文化園贈送3個月免費入園資格給黃太太。黃太太說感到受之有愧，並相當感謝，她說自己跟先生是因為愛戀成美園的經典老樹，550歲的日本黑松、220歲的紫檀，還有精緻的庭園造景，以及百年成美公堂才來會每週來訪，真的非常感謝。黃太太稱讚，成美園的文化保存做得很好，把成美公堂的建築保存得相當完善。

成美文化園指出，園方一直以「聯合國教科文組織（UNESCO）亞太文化資產保存」為營運目標，對於文化保存不遺餘力。園內保留傳統技藝「剪黏」，成美公堂的44間廂房都有不同主題，園內還有落羽松步道、550歲的楓港柿、220歲的日本黑松等。成美園同時是振興三倍券、藝Fun券的店家，消費者只要持券至園區消費，假日上午10時半、下午2時半還可享1場免費導覽，費用及相關訊息可上https://reurl.cc/Qd0npZ或成美文化園臉書，或致電04-8221166#100。