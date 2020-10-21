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東方版天能邏輯！「一日閻羅」重審陰間冤案　1人飾演「3世輪迴」

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▲▼國光劇團《閻羅夢－天地一秀才》。（圖／兩廳院提供）

▲國光劇團《閻羅夢》以「三世輪迴」的精密故事結構，探討「回到過去是否真能改變未來」。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

熱門電影《TENNET天能》以「回到過去是否真能改變未來」重新定義「時間」與歷史，獲得廣大討論；而在18年前，國光劇團《閻羅夢－天地一秀才》就以東方特有的哲思邏輯、莫比烏斯環般的精密敘事結構，探討類似命題，如今也將重新登上國家戲劇院、高雄衛武營舞台，「三世輪迴」的故事讓不少觀眾又哭又笑，也體悟「活在當下」的反思。

《閻羅夢－天地一秀才》在18年前首演時，便獲得2002第一屆台新藝術獎十大表演節目，如今將4度登台國家戲劇院，而劇團也找來年輕演員李家德，一人飾演「輪迴三世」的3個角色，分別是項羽、關羽、李後主。

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國光劇團藝術總監王安祈說，當這個角色輪迴了三世，會發現其實每個人都有他的侷限，而這樣的角色非常難演，畢竟當靈魂轉了三世，越到後來，生命的厚度會越不同。而劇團找來李家德飾演，讓她坦承有煩惱到失眠過，她稱讚李家德擅長飾演「武生」，不擔心他演項羽、關羽，卻會擔心他演李後主時深度不足，為此還特別在劇本做了小幅調整，讓整個呈現更有動能。

▲▼國光劇團《閻羅夢－天地一秀才》。（圖／兩廳院提供）

▲新生代演員李家德，一人飾演「輪迴三世」的3個角色，分別是項羽、關羽、李後主。（圖／兩廳院提供）

《閻羅夢》故事描述一名漢代書生司馬貌，怨天地不公，寫怨詞發豪語 ，「閻羅若能歸我做，天地從此一片清」，因此驚動玉帝，給他6個時辰重審「陰間冤案」，於是趙匡胤、曹操、項羽、關公、李後主、韓信等各代歷史人物一齊登台，書生志得意滿攤開生死簿，改寫歷史。

然而歷史真被修改了嗎？抑或是這一切本是定局？劇情藉由書生的逐夢、入夢、夢醒、再逐夢，「三世輪迴」的圓形結構，凸顯塵世紛雜，人唯有「活在當下」的反思，充滿活潑思維的現代感，是國光劇團開啟「台灣京劇新美學」的先例。

▲▼國光劇團《閻羅夢－天地一秀才》。（圖／兩廳院提供）

▲新生代演員盛鑑，飾演漢代書生司馬貌擔任「閻羅王」的奇特經驗。（圖／兩廳院提供）

曾有觀眾反應，看戲時為了台上角色可笑行徑發笑著的時候，卻發現已淚流滿面，「原來笑的不只是舞台上，更是自己」。劇中可見原創編劇陳亞先以幽默筆法，笑看知識分子的侷限，劇本再經創排導演李小平、王安祈、沈惠如修改，更加細膩探索「靈魂的靈魂深處」。

國光劇團團長張育華表示，在京劇藝術的傳承上，劇團的考量是全面的，培育青年人才，也嘗試創造經典劇目的傳承，當好戲在不同世代演員的詮釋中延續其生命，其風華流轉就有可能讓京劇藝術的傳承，有更多的可能。

本次演出，主角司馬貌由當家老生唐文華與新生代躍起的盛鑑擔綱，各主演2場，配置兩組氣勢格局相當的主演團隊，新舊交錯、分庭抗禮。劉海苑、朱勝麗、王耀星帶領青年演員李家德、歐陽霆、林庭瑜、凌嘉臨、黃詩雅等，飾演滿台靈魂，復排導演王冠強也針對演員特色增添武戲表現，觀眾可在不同場次中比較不同演員的詮釋，領略經典劇目的異趣風華。

▲▼國光劇團《閻羅夢－天地一秀才》。（圖／記者林育綾攝）

▲國光劇團《閻羅夢－天地一秀才》將重新登上舞台。（圖／記者林育綾攝）

《閻羅夢－天地一秀才》將於12月11日至12日於國家戲劇院演出4場，12月19日至20日於高雄衛武營演出2場，詳情可至兩廳院售票系統查詢。

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