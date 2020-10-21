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妙齡女打流感疫苗被誤打消炎針　痛2天下不了床...護理師道歉：人太多

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▲北榮流感疫苗。（圖／北榮提供）

▲妙齡女至台北市萬華區某家診所打流感疫苗，沒想到護士沒對名字直接幫她打成消炎針，等於多挨了一針，痛兩天下不了床。（示意圖非本人／北榮提供）

記者黃宥寧／台北報導

今年流感疫苗湧現搶打潮，出現短缺情況，台北市萬華區有位妙齡女前往住家附近診所自費1000元打流感疫苗，沒想到護士沒有對名，挨的第一針竟是外籍移工要打的「消炎針」，打了第二次才打對流感疫苗，怕打針的她相當傻眼，打消炎針的手臂痛到延伸到全身，加上流感疫苗副作用，整整2天躺在床上起不來，也讓她氣到打1922，但1922人員卻叫她收下診所退費的1000元。

從事早餐店的沈小姐於爆怨公社上無奈發文表示：「10月9日前往診所自費打流感疫苗，在診所看診門旁等待的時候，護理師叫我進去打針，嗯，這是我挨的第一針護理師說要揉，我就站在門口揉，突然，聽到剛剛的護士在叫我名字，我就去問「有什麼事？」她看我一眼，說「沒有叫你。」後來又聽到她在叫我名字，一個太太直接帶外勞進去打針室，那時我以為，這個外勞跟我一樣名字嗎？然後外勞直接坐著要打針了，護理師針頭都用好，打之前才用疑惑語氣「你X家瑀？」外勞說「我不是啊」她才意識到我才是要被打針的人，我驚恐問「那你剛剛打了什麼？」這位護理師才說，「那只是消炎針，好險剛剛只是消炎針，抱歉等我再幫你打一針⋯⋯。」

怕打針的沈小姐當下被嚇瘋了，接著又被打一針（此時才是流感疫苗），並表示當下護士想試圖安慰她一直向她說「還好還好⋯」希望她不要害怕！結束打針，沈小姐打給媽媽，告知她發生打錯針的事情，媽媽一聽大罵「這是醫療疏失了吧」！沈小姐回到家開始出現全身酸痛，打消炎針的手臂，痛到延伸到全身，不清楚到底是消炎針還是流感疫苗，讓她全身疼痛翻都翻不了身甚至發燒、頭暈、乏力、想吐、嗜睡。

沈小姐爸爸發現女兒似乎有點嚴重，立刻打給1922（免付費傳染病諮詢專線），告知他們診所有施打針錯誤狀況，加上也有打流感疫苗想請求該怎麼辦？但1922人員卻偷笑，開始唸施打流感疫苗會發生什麼身體反應，並說多喝水就好。但沈小姐認為，這完全不是重點，重點是護士在毫無確認下，讓她多打一針，而且身體反應非常大，她也自行上網查打針該有的SOP，但該診所去完全沒有按照SOP處理。

沈小姐接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，當天掛號施打流感疫苗，櫃台護士問她是否要給醫生看診，她還反問護士什麼意思？護士表示有些人沒事就不想看，施小姐向護士說打流感疫苗一定要給看診！但她當天卻完全沒看到醫生，也表示護士在發生打錯針事件，想將1000元退還給她，並向她道歉表示因為當天「人多」，才會發生這種事，但沈小姐表示根本不想收1000元，推給人多就可以打錯針嗎？

該診所醫生也致電給沈小姐向她說明，「每個人疼痛的忍受不一樣，消炎針是油針，會痛抱歉，對不起⋯」，但如此不積極作為，令沈小姐相當不能接受，她也提到1922希望她收下診所退費的1000元，但沈小姐不敢收，並無奈表示，「好險自己沒有過敏反應，好險這只是消炎針，但難道只能感謝自己運氣好嗎？要是別人有過敏反應的人？打的不是消炎針呢？是也要靠運氣的嗎？抨擊診所不該如此粗心，唬弄病人權益。

為避免醫療糾紛發藥給病患或是注射時應遵從「三讀」、「五對」原則：

三讀是在以下情況都要讀出藥品完整名稱，以免給藥失誤，分別是從藥櫃取藥時一讀、拿藥時二讀、將藥放回藥櫃再看一次三讀，確認沒有拿錯藥。 五對則是在給病人施打藥物時，要做的確認、核對病人資料、藥物內容、服藥時間、供給的藥物劑量還有給藥途徑。」

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