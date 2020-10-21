　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

聚餐喝「自泡藥酒」！4人喝完癱軟倒地…1人當場歸西

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

自泡藥酒示意圖。（圖／百度）

▲自泡藥酒示意圖。（圖／百度）

圖文／CTWANT

你家有一大缸的「自泡藥酒」嗎？許多人都認為藥酒可以強身健體，如果用來泡藥酒的材料是稀有的藥材或動物，更能延年益壽，但其實這種私酒可能藏有致命危機！大陸4名老人在聚餐時喝了自泡藥酒，不但沒能長命百歲，反而全都倒地不起，其中1人直接喪命。

其中1名老人攤在椅子上的畫面曝光。（圖／百度）

▲其中1名老人癱軟在椅子上的畫面曝光。（圖／百度）

綜合陸媒報導，這起不幸的意外發生在廣西省象州縣，4名老人前（19日）一起吃晚餐時，其中1人帶了自己泡的藥酒分享給老友，沒想到4人喝了之後卻倒地不起！救護人員獲報到場，發現事態嚴重，立刻對4人老人進行急救，但為時已晚，其中1名老人當場就被宣告死亡。另外3名老人還有生命跡象，被送往鄰近醫院救治，相關單位表示他們現在生命跡象平穩，已幸運保住一命，但還需要留院觀察。

（圖／百度）

▲警方和衛生相關單位已介入調查。（圖／百度）

事件發生後，警方、衛生等相關單位立即到場進行處理。攤商表示，由於藥酒是顧客自己攜帶飲用，所以路邊攤老闆完全沒事。

據了解，自泡藥酒大部分都是以藥材入主，如杞、人參、西洋參、黃芪，但也有人會放入野生動物如虎頭蜂，也有些人認為毒性越強的藥酒作用也越強，所以會使用蛇、蠍子等，但其實並不一定對身體有幫助，反而可能會害人一命歸西！

延伸閱讀
少50萬月收又怎樣？熊熊甩「特斯拉男」重新振作…信義區卯起來賣肉
村長沾腥3／一上車詹江村逼刪對話關手機　點名「只有XX摩鐵才安全」
台南女騎士「自撞爆頭」噴血慘死　詭異影片曝光…完全沒減速

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
月收15K想換iPhone 12！　網看「這句話」狂勸退
快訊／豪雨夜襲雙北、宜蘭！低溫下探19°C時間點出爐
20歲女出獄想解放…陪男友「摩鐵狂歡21小時」！最後死在床上
台哥大為iPhone 12祭出37萬元大禮！前50名都有獎
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

包養3乾女兒！大叔床戰激情片「全上傳推特」　超淫交流群組曝光

聚餐喝「自泡藥酒」！4人喝完癱軟倒地…1人當場歸西

堅持穩健貨幣政策　人行易綱：今年3次降準釋放7.5兆流動性

貴州貧困縣3億蓋「世界最大女神像」　陸網質疑：亂花扶貧資金？

美中間諜戰　趙立堅控美：滋擾盤查300名中國留學生

富二代「6輛豪車開進大學」下跪求婚！女主角捂嘴現身…同學反罵爆

瑞典禁止中國5G建設　陸外交部：給中瑞經貿帶來消極影響

自製藥酒風險大　四老人喝完一死三搶救

10多人嗨吃宵夜！　妹上完廁所「只剩空桌」被迫請客：身上只有200

陸澄清：沒有禁止「防彈少年團」商品進入中國

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

阿翰虧Lulu「小時候看妳上大學生了沒」　進女中美術班遭酸「比較醜的那個」XD

包養3乾女兒！大叔床戰激情片「全上傳推特」　超淫交流群組曝光

聚餐喝「自泡藥酒」！4人喝完癱軟倒地…1人當場歸西

堅持穩健貨幣政策　人行易綱：今年3次降準釋放7.5兆流動性

貴州貧困縣3億蓋「世界最大女神像」　陸網質疑：亂花扶貧資金？

美中間諜戰　趙立堅控美：滋擾盤查300名中國留學生

富二代「6輛豪車開進大學」下跪求婚！女主角捂嘴現身…同學反罵爆

瑞典禁止中國5G建設　陸外交部：給中瑞經貿帶來消極影響

自製藥酒風險大　四老人喝完一死三搶救

10多人嗨吃宵夜！　妹上完廁所「只剩空桌」被迫請客：身上只有200

陸澄清：沒有禁止「防彈少年團」商品進入中國

中職／樂天最終戰放手一博　曾豪駒回顧整季點出落差關鍵

《料理之王》民間廚神的發光舞台

41歲女星陷嚴重產後憂鬱「每天流淚」　崩潰認了：想把兒子送人

黃偉哲絕不能輸陳其邁！　台南藍軍要求成立台積電專區

快訊／高雄路竹奶粉倉庫大火 　鐵皮屋慘遭「烈焰燒垮」

日職／羅德七上追平　陳偉殷6局退場93球5安失1分無勝敗

睡覺時間到...小萌弟「腳饋超大抱枕」甜睡　媽融化：百看不膩

若兩岸開戰「回去當軍醫」？　柯文哲：會啊！我還是最好的醫生

段考大放水！老師搬出海綿寶寶送幸福...網傻眼：怎不問神奇海螺

佳凌、亞光接力徵才「超過1100職缺！」機電工程師薪資上看65K

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

大陸熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

iPhone12實機曝光「環保藍」　網友吐血：要退貨嗎？

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵錘活活敲死

快訊／國泰航空裁8500人！　國泰港龍收掉「即日停運」

「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯被罰350萬

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

撕扯分食影片曝光！　飼育員遭「5隻熊拖走」只剩鞋子

逃亡30年自首結果大逆轉　黝黑男聽到「警方的話」淚崩

龍芯董事長：別再想5奈米　28奈米夠用了

19歲女學生愛上已婚男師！畸戀2個月丟命

青島：找到新冠病毒「物傳人」證據鏈

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

柴犬被老人拉走！　主人衝去見「桌上一堆紅肉」

轎車衝出公路「開上屋頂」！離奇畫面曝光　網傻眼：不可思議

更多熱門

相關新聞

公車上手機突自燃...司機淡定「一把鏟起丟車外」

公車上手機突自燃...司機淡定「一把鏟起丟車外」

搭公車時手機卻「自燃」嚇壞眾人！中國廣州公交集團三汽四分公司的582線公車地板於10月19日傍晚，突然如放煙火般出現一團火光，原來是有乘客正在充電的手機自燃。所幸公車司機劉海彬沉著冷靜地疏散乘客，並將該手機及時處理，成功化解現場危機。

唐禹哲爆「熱戀小13歲白富美」　鬆口處觀察期

唐禹哲爆「熱戀小13歲白富美」　鬆口處觀察期

她一句神回逼退露鳥照　噁男嚇到刪帳號

她一句神回逼退露鳥照　噁男嚇到刪帳號

遭3m鱷魚盯上！游泳男慘遭狂咬慘死

遭3m鱷魚盯上！游泳男慘遭狂咬慘死

鋼琴女神曬「掀衣影片」問：誰要當攝影師

鋼琴女神曬「掀衣影片」問：誰要當攝影師

關鍵字：

藥酒周刊王

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命她旁觀　埋屍沙灘

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面