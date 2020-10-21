聚餐喝「自泡藥酒」！4人喝完癱軟倒地…1人當場歸西

▲自泡藥酒示意圖。（圖／百度）

圖文／CTWANT

你家有一大缸的「自泡藥酒」嗎？許多人都認為藥酒可以強身健體，如果用來泡藥酒的材料是稀有的藥材或動物，更能延年益壽，但其實這種私酒可能藏有致命危機！大陸4名老人在聚餐時喝了自泡藥酒，不但沒能長命百歲，反而全都倒地不起，其中1人直接喪命。

▲其中1名老人癱軟在椅子上的畫面曝光。（圖／百度）

綜合陸媒報導，這起不幸的意外發生在廣西省象州縣，4名老人前（19日）一起吃晚餐時，其中1人帶了自己泡的藥酒分享給老友，沒想到4人喝了之後卻倒地不起！救護人員獲報到場，發現事態嚴重，立刻對4人老人進行急救，但為時已晚，其中1名老人當場就被宣告死亡。另外3名老人還有生命跡象，被送往鄰近醫院救治，相關單位表示他們現在生命跡象平穩，已幸運保住一命，但還需要留院觀察。

▲警方和衛生相關單位已介入調查。（圖／百度）

事件發生後，警方、衛生等相關單位立即到場進行處理。攤商表示，由於藥酒是顧客自己攜帶飲用，所以路邊攤老闆完全沒事。

據了解，自泡藥酒大部分都是以藥材入主，如杞、人參、西洋參、黃芪，但也有人會放入野生動物如虎頭蜂，也有些人認為毒性越強的藥酒作用也越強，所以會使用蛇、蠍子等，但其實並不一定對身體有幫助，反而可能會害人一命歸西！

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