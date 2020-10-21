接行動電源充電！公車上手機突自燃...乘客嚇壞　司機淡定「一把鏟起丟車外」

▲司機劉海彬通過後視鏡看到車廂地板上出現一團火光。（圖／翻攝搜狐新聞，下同）

圖文／CTWANT

搭公車時手機卻「自燃」嚇壞眾人！中國廣州公交集團三汽四分公司的582線公車地板於10月19日傍晚，突然如放煙火般出現一團火光，原來是有乘客正在充電的手機自燃。所幸公車司機劉海彬沉著冷靜地疏散乘客，並將該手機及時處理，成功化解現場危機。

根據陸媒《搜狐新聞》報導，10月19日傍晚6時許，廣州公交集團三汽四分公司582線公車司機劉海彬一如往常，駕駛著營運車輛由淩塘村總站發車。然而當車輛即將進入華觀路時，突然有乘客尖叫起來，劉海彬通過後照鏡看到車廂地板上猛地出現一團火光。

▲劉海彬用硬板把手機鏟起來。

有乘客尖叫「手機著火了」，劉海彬馬上沉穩地靠邊停車，拉好手剎車，及時疏散車上所有乘客。手機快速燃燒後，很快就看不見火光，但是冒出的白煙把整個車廂都籠罩住。此時劉海彬看到手機的火已熄滅，但仍在冒煙，便用一塊硬板迅速鏟起手機，並拿到外面空曠的地方。

據悉，手機主人是一名20多歲的女子，她事後表示「手機不要了，扔了吧！」劉海彬確認手機的火已經滅了，沒再冒煙後，才把手機扔進垃圾桶裡。隨後劉海彬上車請乘客們一起把窗戶全部打開，以便散掉燃燒後的氣味，待一切妥當後，才繼續駕駛工作。

據瞭解，手機主人的手機放在背包裡，連接著行動電源正在充電，因此懷疑是手機發熱過度導致自燃。劉海彬在瞭解情況後叮囑手機主人，以後使用手機要多加注意安全。

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