　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衛福部老人之家被控剝削員工害流產　立委爆：業主是前衛生署長女兒

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼南區老人之家假承攬真派遣亂象多記者會。（圖／賴香伶辦公室提供）

▲南區老人之家假承攬真派遣亂象多記者會。（圖／賴香伶國會辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委賴香伶20日召開記者會，有護理師指控，衛福部南區老人之家、承攬商六依職能治療所違反勞基法，甚至有懷孕護理師告知南區老人之家後，仍被排小夜班、參加消防演習奔跑等，導致出血流產；且護師醫療產業理事長陳玉鳳質疑，業者負責人是前衛生署長楊志良的女兒，可能有官商勾結疑慮。

南區老人之家護理師說，雖然表定工作時間是8小時，卻實際上要求護理師提前半小時上班，實際工作時間是9.5小時，雖然院方聲稱有1小時休息時間，但實際上因為人力不足，根本不可能休息，只能在機構內繼續工作。

▲▼南區老人之家假承攬真派遣亂象多記者會。（圖／賴香伶辦公室提供）

護理師提到，工作時間一個半小時，卻不願給加班費，院方與派遣廠商8月要求臨時護理人員簽和解書，要求放棄過去的加班時數與加班費，不簽者被逐一約談，南區老人之家某護理師指出，若真的簽了和解書，她被迫放棄的加班時數高達1400小時，此舉已嚴重違反勞基法24條規定。

護師工會指出，南區老人之家護理人員業務繁重，但院方卻無法妥善安排人力，不顧護理師作息，經常被排「花花班」，短短七天之內，護理人員被安排小夜班、大夜班、日班，作息混亂。

護師工會舉例，Ｌ護理師去年11月告知院方保健科長懷孕，但負責排班的科長仍安排她繼續上小夜班，使她必須上班到深夜12點能下班，此舉已違反勞基法第49條規定。同時，懷孕的Ｌ護理師還被要求參加消防演練，不僅要在樓梯奔跑上下樓，還要扛滅火器、推病床演練，當天就出血，Ｌ事後檢查發現流產，但院方也沒讓Ｌ休產假，甚至繼續排「花花班」，恐已違反性別工作平等法第十五條規定。

賴香伶指出，依衛福部提供近三年各區老人之家承攬人力統計資料顯示，106、107、108年的「承攬人力」預算執行率分別為96.08％、91.08％、90.74％，不僅預算執行率逐年下降，預算未執行完畢，更顯示經費有餘裕，衛福部仍有預算可支付加班費，但南區老人之家護理人員卻未能領到應有加班費，顯示管理有缺失，衛福部也難辭其咎。

賴香伶要求，衛福部應撤點檢討南區老人之家護理人員人力調度情況，促使院方遵守勞基法規範，勞動部也應儘速進行勞檢，使南區老人之家進行法律遵循輔導方案，遵守勞動法令。賴香伶也呼籲衛生福利部全面檢討轄下社會福利機構的承攬勞動契約，並研議將勞務承攬人員納入約聘，避免產生同工不同酬的情況，藉此改善並穩定護理人員勞動環境。

陳玉鳳質疑，此次承攬業主是楊志良的女兒，楊志良在10年前說醫療業務不能外包，可是怎麼10年後他女兒就可以做這樣的承攬外包行為，懷疑是否有官商勾結問題。呼籲衛生福利部摒棄外包承攬，由老人之家聘為聘僱人員，並調查有無官商包庇瀆職，杜絕工時過長不合法、不合理排班，更不應強迫簽和解書、職場霸凌。

陳玉鳳表示，護師工會希望透過這次護理人員自己發聲，讓大家看見護理職場勞動環境惡劣狀況，醫療機構雇主不能為了節省人事及人力成本，導致專業照護品質下降，也會危害病人安全。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
網美7成賣淫？　T妹爆「真實買春內幕」
捷運出口慘跌！新莊爺爺頭爆血　高中生路過「包外套」神救援
快訊／國道1號5車連環撞！　車陣回堵7公里
活撕分屍影片曝光！　飼育員遭「5隻熊吃了」只剩鞋子
就愛這款「軍中霸主級飲料」！女中士搬5箱回家喝　下場慘了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

體育總會疑偽造文書爽拿百萬補助　陳亭妃抨擊：南市府包庇！

AIT：假訊息威脅民主制度　呼籲各國借鏡台灣經驗

民團嗆立即辭職否則發動罷免　趙正宇：有心人士政治操作

南鐵東移拆遷爭議！人權會：監委已函詢　盼警方注意比例原則

遭蘇貞昌酸「有干預電視台換照經驗」　馬英九辦公室回擊了

新北議員爆朱立倫當年被追問選總統：侯友宜曾說「要像個男子漢」

衛福部老人之家被控剝削員工害流產　立委爆：業主是前衛生署長女兒

共機一早又來！空軍廣播驅離　對方回應例行性活動「不要干擾我」

若不承認中華民國　林為洲：兩岸不必交流了「就變成敵國」

外交部：已向斐濟完成報案程序　北京動粗還說謊

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

丁小芹賣假包「確定要入獄」！　詐17萬判刑2年半、不得易科罰金

體育總會疑偽造文書爽拿百萬補助　陳亭妃抨擊：南市府包庇！

AIT：假訊息威脅民主制度　呼籲各國借鏡台灣經驗

民團嗆立即辭職否則發動罷免　趙正宇：有心人士政治操作

南鐵東移拆遷爭議！人權會：監委已函詢　盼警方注意比例原則

遭蘇貞昌酸「有干預電視台換照經驗」　馬英九辦公室回擊了

新北議員爆朱立倫當年被追問選總統：侯友宜曾說「要像個男子漢」

衛福部老人之家被控剝削員工害流產　立委爆：業主是前衛生署長女兒

共機一早又來！空軍廣播驅離　對方回應例行性活動「不要干擾我」

若不承認中華民國　林為洲：兩岸不必交流了「就變成敵國」

外交部：已向斐濟完成報案程序　北京動粗還說謊

甲狀腺腫瘤開刀恐呼吸困難　「神經偵測器」防喉返神經受損

「懷孕不可參加婚宴？」　婦產科名醫破盲點：這是科學問題

讓人驚艷的鐵窗花藝術　雲林偏鄉小村訴說在地故事

化解人猴衝突、打造成人貓共存社區！5村里長首獲友善動物傑出獎

特斯拉取消全球「7天退車」專屬優惠？台灣跟進與否尚待確認中

西門町派出所慘遭尿攻！醉男掏槍連環射　警神閃險溼身冒險壓制

嘉義市重陽節敬老禮金發放　黃敏惠稱107歲人瑞是「市長」

桃園也有粉黛亂子草！百坪粉紅花海爆發中...比人高向日葵一起拍

3.8億公司5千萬得手！陳武剛遭控設局侵吞水工廠　克緹怒提告

子廟前狠踹...女兒再補一巴掌　老父帶傷護小孩：是我喝酒鬧事啦

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

政治熱門新聞

高市議員江瑞鴻「腦部出狀況」急送醫

為何關中天？　他揭關鍵「1原因」

斐濟駐外遭毆　外交部「硬起來」告中國

台灣在斐濟沒外交官？馬英九駁斥

趙立堅嗆台「賊喊捉賊」　陸委會反轟

陳時中上下神壇　沈富雄：人民怕死

直擊國會圖書館！藏身昏暗地下室管線外露

蔡英文甜美發言人主持拜登幕僚、澳洲前外長對談

女學生輕鬆買情趣用品　北市：從未稽查

影／民進黨議員逼侯友宜表態2024　大罵老人痴呆症

駐斐濟代表被打到腦震盪！　台商還原經過

駐斐濟人員被毆打隔11天才發聲譴責　蘇貞昌揭外交困境

陳其邁一通電話疫苗施打政策轉彎！蘇貞昌：掌握地方情形

大陸硬闖我外館國慶酒會動粗　台灣代表處成員腦震盪

更多熱門

相關新聞

公費流感疫苗不　醫療院所：沒子彈怎麼打仗？　

公費流感疫苗不　醫療院所：沒子彈怎麼打仗？　

衛福部10月16日公布50-64歲公費流感疫苗施打暫停，台南市衛生局10月17日起，在台南市設流感疫苗社區施打站，65歲以上長者優先施打，但因50-64歲流感苗臨時喊卡，造成基層極大民怨。

「疫苗落後部署」　陳揮文轟陳時中跑去唱歌

「疫苗落後部署」　陳揮文轟陳時中跑去唱歌

民眾黨不挺國民黨倒閣案　賴香伶：不考慮也不認同此時讓議事空轉

民眾黨不挺國民黨倒閣案　賴香伶：不考慮也不認同此時讓議事空轉

康匠未經核准生產口罩　陳時中：未影響品質

康匠未經核准生產口罩　陳時中：未影響品質

3分之2專家反美豬！國民黨要求公開會議紀錄

3分之2專家反美豬！國民黨要求公開會議紀錄

關鍵字：

衛福部老人之家賴香伶

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

中鋼建案342戶「1300人還沒看」3天賣光

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面