　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女童曬衣遭「群猴」追趕墜樓亡！還衝屋裡搶嬰　把玩後滿身血丟屋頂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度,猴子。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度女童遭猴子追趕墜樓身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

印度北方邦一名13歲女童日前在屋頂曬衣服時，遭一群野猴追趕攻擊，結果女童在逃離時不慎墜樓身亡。這已經不是該地區首起猴子襲擊人類致死的案件，先前還有野猴衝進家中，將出生僅12天的嬰兒搶走，並將滿身血的嬰兒丟回屋頂。

根據《太陽報》報導，北方邦穆扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）一名13歲女童在自家屋頂曬衣服時，突然出現跑出一群猴子，她一邊躲開猴子的攻擊一邊逃跑，結果最後不慎從屋頂摔落，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

這已經不是該地區發生的首起野猴攻擊人類致死事件，去年有一隻猴子用石頭丟向一名4個月大的嬰兒，結果正中頭部導致嬰兒死亡；2018年更有一群猴子衝進一名婦女的家中，搶走正在喝奶的12天大嬰兒，一陣把玩之後再將滿身是血的嬰兒丟在屋頂，儘管火速送醫，嬰兒還是宣告不治。

除此之外，北方邦阿格拉（Agra）一名屋主和建築工人7日在家中進行整修工程時，不料在3樓突然闖入35隻猴子打架。當拉克斯曼與維拉正想要上樓檢查時，3樓卻傳出激烈的騷動，就在此時，房屋突然崩塌，掉落的石塊砸中兩人頭部致死。

►猴子頭殼遭鑽洞「塞入電擊棒」...實驗照曝光！研究員稱：造福數千萬人
►撿回手機發現「深猴嚨」影片　PO上推特狂被轉發…網讚：有夠怪萌

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
克蕭洗刷軟手污名！世界大賽G1率道奇8比3奪首勝
峮峮「臉瘦一圈坐場邊」！鞠躬吐13字藏洋蔥…悄現身應援被拍
獨／KID、溫貞菱爆熱戀　經紀人16字回應
快訊／大同確定變天！市場派拿下7席董事　林文淵將接任董事長
2022起教召8年4次「加薪1.5倍」　增3大優惠
愛莉莎莎買房半年就後悔！點出北市千萬豪宅「10缺失」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

受夠中美台海角力！白宮官員：台灣應自己做好中國入侵的準備

再3天就過生日...媽出門散步遭7犬活活咬死　鄰居：牠們還攻擊鹿

女童曬衣遭「群猴」追趕墜樓亡！還衝屋裡搶嬰　把玩後滿身血丟屋頂

川普秘密帳戶曝光！　紐時：公司曾繳545萬元稅金給中國

屍體倒插鐵桶焚燒...雙腿焦黑！墨國黑道「人肉廚房」旁歡樂開趴

美制裁6中企2職員！5間來自香港　1人失聯…遭疑為伊朗「白手套」

川普落後10％緊咬拜登！4年前民調失準翻盤　13天後再戰6大搖擺州

現場畫面曝！美海軍「超級大黃蜂」戰機墜毀加州　濃煙火光狂冒

12歲身障女童一夜成無頭屍　表哥認了「怕被發現性侵」狠拋池塘

別拿來烤肉！巴拉圭緝2.3噸古柯鹼「史上最大」　5億美元藏木炭下

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

王心凌攻蛋嘉賓重量級！緋聞男也會來　看楊丞琳素顏被求婚...盼未來「盡量不要」

受夠中美台海角力！白宮官員：台灣應自己做好中國入侵的準備

再3天就過生日...媽出門散步遭7犬活活咬死　鄰居：牠們還攻擊鹿

女童曬衣遭「群猴」追趕墜樓亡！還衝屋裡搶嬰　把玩後滿身血丟屋頂

川普秘密帳戶曝光！　紐時：公司曾繳545萬元稅金給中國

屍體倒插鐵桶焚燒...雙腿焦黑！墨國黑道「人肉廚房」旁歡樂開趴

美制裁6中企2職員！5間來自香港　1人失聯…遭疑為伊朗「白手套」

川普落後10％緊咬拜登！4年前民調失準翻盤　13天後再戰6大搖擺州

現場畫面曝！美海軍「超級大黃蜂」戰機墜毀加州　濃煙火光狂冒

12歲身障女童一夜成無頭屍　表哥認了「怕被發現性侵」狠拋池塘

別拿來烤肉！巴拉圭緝2.3噸古柯鹼「史上最大」　5億美元藏木炭下

高雄多6大新景點！觀景平台眺大山、日治百年老屋即日開放

阿公拿餅乾！汪孫「大力點頭」等5秒　媽笑：家裡多了很多笑聲

勞動部新營最大徵才24日登場　職缺最高薪上看60K　

單厚之／中天撤照後...民進黨各派系都有電視台？

只剩3集！《玩命關頭11》確認是完結篇　寫下20多年系列大結局

iPhone12實機曝光...巨大色差「環保藍」　網友吐血：要退貨嗎？

受夠中美台海角力！白宮官員：台灣應自己做好中國入侵的準備

克蕭洗刷軟手污名！　世界大賽G1率道奇8比3奪首勝

110年度預算首破90億　原民會：顯示政府照顧原住民的決心

安晨妤帶孩子返台被控和誘罪　元祖少東和解撤告

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

不讓孕婦剖腹產　醫生扯斷嬰兒頭

美民主黨總統出賣中華民國血淚史

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

癱瘓男「吃安眠藥」才20分鐘就能走

挪威發現變種毒株　傳染力更猛烈

遭3m鱷魚盯上！游泳男慘遭狂咬慘死

前員工曝「麥當勞這樣點」薯條絕對現炸

拜登提稅率逾60％　「五角」怒幫川普催票

拚生女兒懷上5胞胎！　2寶媽哭了

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

美國告Google　壟斷搜尋服務市場

英發起人類挑戰　故意染新冠病毒

更多熱門

相關新聞

12歲女童失蹤成無頭屍　表哥認性侵

12歲女童失蹤成無頭屍　表哥認性侵

印度古吉拉特邦（Gujarat）一名12歲的身障女童17日被人發現遭斬首拋屍池塘，當地警方進一步追查，沒想到凶手竟然是女童的25歲表哥。表哥落網之後坦承曾性侵表妹，因為擔心事跡敗露，才會痛下殺手。

成大與印度藥廠攜手開發新藥

成大與印度藥廠攜手開發新藥

印度傳考慮與台灣簽經貿協議　陸回應

印度傳考慮與台灣簽經貿協議　陸回應

彭博：印度考慮與台灣發展貿易協定

彭博：印度考慮與台灣發展貿易協定

玩遊戲被罵　少年持刀割喉父親

玩遊戲被罵　少年持刀割喉父親

關鍵字：

印度猴子

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

即／北市東門地下匯兌42萬　警方8.5小時逮捕

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

22K男婚宴包1200「沒喜餅」！新娘媽笑洗臉

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

全昭旻共舞BLACKPINK被罵爆

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

找到人了！新莊高中生脫外套救翁哽咽

蔡明忠長女夫婦超低調　婚禮曝光同事才知真實身分

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面