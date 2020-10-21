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美兩黨參議員提《台灣關係強化法案》　盼多方提升美台關係

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▲▼美國國會山莊,國會大廈,美國眾議院,美國參議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國參、眾兩院均提出對台法案。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電

美國兩黨參議員今天提出「台灣關係強化法案」，盼從外交、軍事、商業及文化等多方面提升美台關係，包含成立美國跨部會台灣政策工作小組、洽簽自貿協議，並邀請台方參與軍演等。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天聯合民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley），共同提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），希望從多方面更新美國對台政策，使其更能反映當前現狀。

根據草案內容，法案生效90天內，美國總統應成立跨部會台灣政策工作小組，研擬強化美台關係的政策與作為，並繳交報告給國會。工作小組成員應囊括白宮、國安會、國務院、國防部、財政部、商務部及貿易代表署（USTR）資深官員，

在外交方面，法案要求升格美國在台協會（AIT）台北辦事處處長一職，未來提名案須比照美國一般駐外大使任命，也須獲得參議院確認同意。據了解，AIT處長一職目前是由美國國務卿任命，任命案也不須經過參議院同意。

在軍事方面，法案指出，「國會意見」認為，美國應邀請台灣參加雙邊或多邊軍事演練，也應與台方就軍售定期舉辦雙邊戰略對話。

針對商業交流，法案呼籲美方恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，並與台方簽署自由貿易協定（FTA）。法案也呼籲美國行政部門制定行為準則，教導美國企業如何應對中國「銳實力」，例如因為台灣稱謂受到北京施壓等。

在文化教育方面，法案要求國務卿成立非營利性質「美台文化交流基金會」（US-Taiwan Cultural Exchange Foundation），以深化未來雙邊領袖連結。基金會應與教育機構合作，送高中及大學學生至台灣學習中文，並修習文化、歷史與政治等相關科目。

此外，法案也指示國務卿，就如何與台灣合作成立孔子學院替代機構，以在教導中文之際推廣自由、民主與普世價值，於法案生效90天內繳交報告。

盧比歐表示：「台灣同為民主政體，也是美國在印太區域重要安全夥伴，繼續增強雙邊關係必須持續是美國外交政策一大優先事項。」他說，新法案將能更新美國對台政策，並處理中共所帶來的眾多威脅與挑戰。

默克利則指出，台灣民主對印太區域和平與穩定扮演關鍵角色，美方應動用其外交、經濟與文化影響力，支持如台灣一般共享美國價值的夥伴。

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