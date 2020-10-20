韓國嫰媽媽在二手網站賣孩子：標價約台幣5040元！

▲韓國電視台也報導了這起「販嬰」事件。 （圖／JIBS電視臺畫面截圖)

國際中心／綜合報導

10月16日，韓國一個二手交易網站上出現一則貼文， 標題寫著：「36周寶寶求領養！」，引發社會關注。發帖人標價僅20萬韓圜(約5040新台幣)，顯然錢不是目的。貼文並附上一張繈褓中的嬰兒照片，地點標注在濟州道西歸浦。貼文一出， 馬上引發社會關注。

據韓國報紙《亞洲經濟》網站報導，韓國濟州道政府周二(20日)發布消息稱，經調查發現，發帖人A女是一名年輕的未婚媽媽，因經濟困難才將孩子放在網上尋求領養人。目前事件中的嬰兒已經被送往一處嬰幼兒託管機構。

A女接受警方調查時表示，因為自己和孩子的生父無力撫養孩子，所以決定將孩子送人。A女又說，自己在網路上發帖前曾經詢問了相關領養機構，但由於手續繁複、條件苛刻，她只好將孩子放在二手交易網站上。

由於多年來人口出生率低迷，韓國政府出抬多項鼓勵民眾多多生育的政策，還作出相關措施保護單身媽媽的權益。但隨著這起「在二手網站販嬰」事件不斷發酵，政府對單身媽媽養育子女的相關政策不斷遭到批評。

濟州道知事元喜龍18日在社群網站上發文說，今後將改善保護女性的相關制度，並查找阻礙合法領養程序的絆腳石。

▲二手網站上的「36周寶寶求領養！」貼文。 (圖／翻攝目網路)