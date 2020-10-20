台灣首調查海底垃圾「淡水河口外海」超髒　平均重量高達全球90倍

▲台灣首調查海底垃圾「淡水河口外海」超髒。（圖／澄洋環境顧問提供，下同）



記者許展溢／台北報導

澄洋環境顧問今（20日）公布台灣首度海底垃圾調查結果，發現部分樣點垃圾量比生物還多，最髒樣站位於淡水河口外海，垃圾密度每平方公里268萬件，重量6292公斤，高達全球平均重量近90倍。

澄洋說明，去年開始與國內海洋生態學者合作，每季於台灣西海岸採樣監測， 一年來共採集215次，總共蒐集近6000件海底垃圾，其中有83.3%的採樣有收集到海底垃圾。 澄洋執行長顏寧表示，台灣西海岸平均海底垃圾密度為每平方公里121,074 件、重量102公斤，以同樣單位面積的重量相比，比起日本東京灣66.6公斤、韓國31至73公斤、大陸沿海15.9公斤，台灣西海岸密度明顯高於東亞鄰近國家，為全球平均密度的近1.5倍。

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▲澄洋和海洋生態學者合作，每季於台灣西海岸採樣監測， 一年來共採集215次，蒐集近6000件海底垃圾。



澄洋指出，過去文獻研究發現，進入海洋的垃圾，有94%沉在海底，海底垃圾分佈狀況極不平均，依海域地點不同，分佈範圍差異甚大。全球平均密度為每平方公里70公斤，主要集中在沿岸區域。本計畫主要合作學者、正修科技大學講座教授、中山大學榮譽教授方力行說，海底累積的垃圾對底棲生物具有潛在風險，西海岸為台灣重要的漁場，了解海底垃圾污染狀況刻不容緩。此次調查發現近六成垃圾為纖維布料，推測來自漁網、扁紗編織袋（如米袋、飼料袋、砂石袋）；有三成為膜狀塑膠，可能來自塑膠包裝。

方力行表示，多數漁網與布料纖維密度大於海水，而比海水輕的塑膠袋和塑膠膜，容易因長時間在海水中漂浮，造成細菌與藻類等生物附著而抵銷浮力，沉入海底。根據海保署2019年統計海底垃圾清理量，西海岸清出的漁網量將近 60噸，為海廢垃圾最主要項目。

▲方力行表示，多數漁網與布料纖維密度大於海水，而比海水輕的塑膠袋和塑膠膜。



顏寧強調，海洋塑膠污染是世界各國強烈關注的環境議題，長期與大範圍的監測資料能釐清海廢來源與時空變化，台灣所在之東亞海域更是全球關注的污染熱點，我國應及早啟動相關監測，找出垃圾熱點與鎖定