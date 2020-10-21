影／國民黨光復節辦音樂會　歷任主席將獻唱這首台語歌

記者徐政璿／台北報導

光復節是中華民國與臺灣重要的歷史連結，國民黨21日宣布，25日光復節當天，國民黨將於中影八德大樓三樓演講廳進行紀念音樂會，歷任主席馬英九、吳敦義、朱立倫、吳伯雄等人將共同合唱「媽媽請妳也保重」、「向前行」等象徵該時代背景與臺灣人的打拚精神歌曲，臺灣寶島歌后紀露霞、劉福助等本土臺語歌星將重新演繹經典懷舊曲目。

國民黨表示，臺灣光復代表了歷經八年抗戰的勝利，臺灣回歸中華民國版圖的歷史事實，22日將由國家政策研究基金會召開「臺灣光復七十五週年研討會」，針對：一、臺灣光復在社會文化、經濟、政治、國防等方面的意義；二、中國國民黨在臺灣光復前後所扮演的角色等二大方向進行議題討論。

不僅如此，國民黨也將於23日推出「臺灣光復75週年線上影音紀念展」，依照「啟蒙、連結、心繫、光復、響應、建設」六個時序，展出黨史館保存的臺灣光復珍貴史料照片，包括：中日議和簽訂馬關條約的春帆樓外景、清廷與日本的臺、澎交割證書、抗日事件圖表、受降書、受降典禮等畫面，敘述國父孫中山先生創黨革命的信念、興中會、同盟會臺灣分會成立故事、臺灣志士投身革命運動的足跡，以及對日抗戰勝利臺灣回歸後，國民黨保臺、建臺、壯大臺灣的整體歷史脈絡。

25日光復節當天，國民黨也將於中影八德大樓三樓演講廳進行紀念音樂會，以臺灣本土風格為主，曲目設定為臺灣光復節前後30、40、50年代金曲，包括鄧雨賢組曲「四、月、望、雨」及近代臺語金曲等曲目重新詮釋，帶領大家循著年代脈絡重新回顧當時的時代背景，共同走入臺灣本土動人的歷史篇章。

國民黨表示，歷任主席馬英九、吳敦義、朱立倫、吳伯雄等人將共同合唱「媽媽請妳也保重」、「向前行」等象徵該時代背景與臺灣人的打拚精神歌曲，臺灣寶島歌后紀露霞、劉福助等本土臺語歌星將重新演繹經典懷舊曲目。

▼國民黨擴大慶祝光復節。（圖／國民黨提供）