男喝醉後鍊條自殺！　法官判送他回家朋友「未安全護送」罰30萬

▲男子送朋友回家，反而被罰款。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

廣東東莞一名男子2018年喝醉後，由朋友載回住處附近離開，之後打電話給妻子後在路邊自殺身亡。大陸法院認為，該朋友未盡到安全護送的義務，判其賠償7萬元人民幣（約30.1萬元新台幣）。

根據澎湃新聞報導，死者李某岑生前和李某鴻是客戶兼朋友，2018年5月某天李某岑約了3人一起吃飯喝酒，當晚李某鴻沒喝酒因此開車送李某岑回原住處附近，兩人路上還持續對話。

李某鴻18日受訪時表示，當天兩度詢問李某岑住處位置，經確認才送到附近後離開，對方當時意識清醒，下車後還說自己可以走，不用打電話叫老婆下來，並且揮手打招呼，他這才離去。

但李某岑當晚打給妻子後，拒絕透露所在位置，並在街邊用鏈條自殺，家屬出具文件顯示，由於喝醉酒和頸部長時間受壓，構成李某岑死亡同等因果關係。法院一、二審判決書顯示，法院認為李某鴻未盡責任，沒有及時通知家屬導致李某岑死亡，需要負擔5%的責任。

李某岑妻子表示，丈夫是喝醉了才會這樣，「護送就要把他送到家裡人手邊，是不是」。而李某鴻也無奈表示，當天吃飯時還藏酒，他的自殺行為不是酒醉也可能做到，「我覺得最冤的就是，因為我送了他，反而我要承擔責任，我也付了照看責任阿」。

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