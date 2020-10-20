飼育員遭5隻熊拖走「活撕分屍」…目擊者哭喊：吃了！驚悚畫面流出

▲飼育員遭5隻熊拖走分屍，園區緊急關閉。（圖／翻攝微信）



記者許力方／綜合報導

上海野生動物園17日發生熊群圍攻飼育員的死亡意外，園方指出，飼育員進入猛獸區作業時，遭到至少5隻熊攻擊，目前已經封閉熊區調查。有網友發文聲稱當時目擊飼育員遭熊撕扯，其他工作人員嚇得躲回車上，最後熊群將人圍住拖走，留下掉落的衣鞋，手機拍下的畫面驚悚恐怖，令人餘悸猶存。

根據網友爆料，當時他坐在觀光車上，熊區附近正好有挖土機在施工，他們一行人發現時，飼育員已經被熊撕扯，「吃了」挖土機司機一度試圖驅趕未果，隨即躲回車上，最後只能眼睜睜目睹熊群活生生將人拖走，分屍食用，沒多久，現場只看到死者的衣服、鞋子掉落，挖土機、觀光車司機都嚇得說不出話。

▲5隻熊拖走人「活撕分屍」…目擊者哭喊：吃了！



也有目擊者用手機拍下影片，流傳的畫面顯示，一群熊低頭圍在河邊，其他熊也跑過來，車內乘客嚇得問「牠們在幹嘛」、「有一個人」畫面衝擊所有人，司機報案後駛離現場，發文者哭喊「心情久久不能平復」。

事發後，園方證實有一名工作人員不幸喪命，「發生這樣的悲劇極為痛心，對逝者表示沉痛哀悼，對逝者家屬表示深切慰問，對由此給遊客帶來的不便深表歉意。」並立即成立專項工作小組，啟動車入猛獸區臨時關閉應急措施，並發布遊客公告，處理退票事宜及加強園區安全管理，

據網友爆料，當時疑似是挖土機壞了，司機下車想去修，飼育員急忙趕去勸說，沒想到後面有一隻熊衝上來，一掌就把他拍倒，慘遭熊群拉扯，過程中司機試圖驅趕未果，見情況不妙，就拼命跑回車上，躲起來避難。事後，工作人員透露，救援人員到場時只救出了一個「骷髏頭」，其他屍體疑似被分食光，而飼育員年僅20多歲。

上海野生動物園1995年開始對外開放，園區分為車入區、步行區和水域探秘三大區域。熊區飼養著棕熊、黑熊兩種，全身黑色，胸部有月形白斑的是黑熊；體型碩大，體毛黃褐色或黑褐色的是棕熊，牠們能和睦相處、互不侵犯，因熊的嗅覺、聽覺靈敏，視覺較差，因此觀光車進入時，只會圍繞在車道兩旁，向遊客討食。

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▼熊區飼養著棕熊、黑熊兩種，觀光車進入時會圍繞兩旁討食。（圖／翻攝上海野生動物園）

