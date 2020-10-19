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史上最貴日記！《胡適留學日記》手稿5.9億成交

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▲▼胡適。（圖／翻攝自胡適紀念館官方網站）

▲胡適。（圖／翻攝自胡適紀念館官方網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

學者胡適在生前留有許多著名的事蹟與作品，曾在1910年至美國康乃爾大學選讀農科，並在1915年入哥倫比亞大學哲學系，並將這些年留學的見聞撰寫成日記《胡適留學日記》出版。此日記的手稿在17日於北京拍賣，最終以1億3915萬人民幣（約台幣5.9億元）的天價售出。

據悉，胡適所撰寫的日記，最初在1939年由上海亞東圖書館以《藏暉室札記》為名整理出版，其後1947年由商務重排出版，改稱《胡適留學日記》。該日記的手稿共有18冊，約有50多萬字，文中會夾雜照片及中英文剪報。

綜合陸媒報導，在拍賣會當中所出現的日記手稿，是迄今發現公開最完整的版本，皆為胡適原稿，現場在經過約一小時的激烈競投後，以1億3915萬人民幣的天價成交，超越在2012年《南長街54號藏梁氏重要檔案專場》的6709萬元人民幣（約台幣2.9億元）成交紀錄，成為世界文人手稿最新紀錄。

其實胡適生前還有許多名言從未公開，我國中研院曾在2018年胡適127歲誕辰日（12月17日）舉行紀念特展，當中展出《胡適全集》，共分為《文存》、《書信集》、《時論集》等60冊，不僅完整收錄了胡適之應時而發的議論，還能窺見他觀察時局的角度，預計於2023年前陸續出版。

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