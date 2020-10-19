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超獵奇「瀕臨死亡聲音」也採集！無人演出聲響劇場　魔幻揭食安議題

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▲▼兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，在空總聲響實驗室登場，透過聲音結合魔幻寫實的手法，揭開食安議題。（圖／記者林育綾攝）

▲兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，透過聲音結合魔幻寫實的「沈浸式體驗」，揭開食安議題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

在「視覺」當道的時代，很多人忽略了「聽覺」和平時生活中的各種聲音。兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，透過聲音結合魔幻寫實的手法，揭開食安議題。導演陳彥斌說「憑什麼人類可以決定他者的生死？」因此將人放進這場食物鏈當中，更採集各種獵奇聲音，如羊水胎盤、吃蜂巢、瀕臨死亡的聲響，與空總「台灣聲響實驗室」技術合作，將在擁有49.4聲道的聲響實驗室展開20場限定沈浸式體驗。

▲▼兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，在空總聲響實驗室登場，透過聲音結合魔幻寫實的手法，揭開食安議題。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼作品由4個展場組成，其一能戴著耳機，在各個「證物」下聆聽採集而來的聲音。圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，在空總聲響實驗室登場，透過聲音結合魔幻寫實的手法，揭開食安議題。（圖／記者林育綾攝）

「油魚」是一種商業價值低的魚種，食用過量對人體造成毒素，但常被不肖商人用於取代鱈魚、比目魚出售，引發食物中毒，節目題材來源便是從一則「油魚」所引發的中毒事件開始，透過各種聲音的表述，去討論政治、經濟、生態錯綜複雜的網絡關係事件，如食安控管以及商業價值與各方權力等議題。參加者將透過聽覺置身其中，聆聽不同視角切入的各自表述，如受害者、食物商、運售商、甚至是物種自身的觀點，展現出魔幻寫實的感官思考。

▲▼兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，在空總聲響實驗室登場，透過聲音結合魔幻寫實的沈浸式體驗，揭開食安與生態議題。（圖／兩廳院提供）

▲▼節目題材來源便是從一則「油魚」所引發的中毒事件開始，透過各種聲音的表述，去討論政治、經濟、生態錯綜複雜的網絡關係事件。（圖／兩廳院提供）

▲▼兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，在空總聲響實驗室登場，透過聲音結合魔幻寫實的沈浸式體驗，揭開食安與生態議題。（圖／兩廳院提供）

導演陳彥斌Fangas Nayaw表示，劇名《蝕物鏈Outbreak》，起於人類一直在決定其他生物的命運，作為轉換或買賣價值，並把自己的價值放在其他人的身上，因此當一件事件爆發出來的時候，整個生態的影響將會是環環相扣的。

作品由4個展場組成，特別運用空總與法國龐畢度中心(IRCAM)合作的「聲響實驗室」，該實驗室引進最新技術Ambisonics 聲響科技和裝置，是一種擁有49.4聲道的頂級環繞聲響技術，聲音自四面八方而來，建構出截然不同的音場效果，「聲」歷其境，如同「聲音版的VR」。參加觀眾除了有「無光體驗空間」之外，也將化身為接生、考古者，藉由相異的位置，接收到不同角色給予的訊息。

▲▼兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，在空總聲響實驗室登場，透過聲音結合魔幻寫實的沈浸式體驗，揭開食安與生態議題。（圖／兩廳院提供）

▲▼參加觀眾進入「無光體驗空間」，擁有49.4聲道的頂級環繞聲響技術，聲音自四面八方而來，宛如「聲音版的VR」。（圖／兩廳院提供

▲▼兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，在空總聲響實驗室登場，透過聲音結合魔幻寫實的沈浸式體驗，揭開食安與生態議題。（圖／兩廳院提供）

陳彥斌，聲音擁有更強大召喚場景的能力，視覺容易讓人直接投以某種情懷，但聲音卻可以用另一種方式呈現，去召喚不同聽者生命中的情感位置，在聲音的想像力中還有好多事值得去探索，這就是蝕物鏈的開始。如廚房、運送過程、購買的聲響等，用聽覺營造每個人腦內的畫面。

這次與空總「台灣聲響實驗室」合作，有作曲陳家輝、工程師王新仁提供了聲音的各種恐怖想像力，如想像糞便進入水管的聲音、人體消化道的排氣聲響⋯等。因此也重新思考創作，「聲音」會是這次探索作品很重要的一個元素。

▲▼兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，在空總聲響實驗室登場，透過聲音結合魔幻寫實的沈浸式體驗，揭開食安與生態議題。終點展間有一隻活雞展示，由觀眾投下「最好笑的雞笑話」，作為人類支配其他物種價值的展現，而在前一間展間所回答的問題，也會在此展間播放。（圖／兩廳院提供）

▲終點展間有一隻活雞展示，由觀眾投下「最好笑的雞笑話」，作為人類支配其他物種價值的諷刺展現，而在前一間展間所回答的問題，也會在此展間播放。（圖／兩廳院提供）

陳彥斌在製作、田調的過程中，蒐集到許多獵奇的音檔，例如吃蜂巢、摺筷子、抽取衛生紙，甚至「瀕臨死亡」的聲音，都要歷經一至兩個小時的修整，整個過程相當費工，依據空間概念與特質，在聲音的音色與質地上也會有所不同，特別的是在Ambisonics環繞音響的展間裡，坐在不同的位置可聽見不同的敘事軸線，再依自己所聽見的敘事連結後面展間的體驗。

陳家輝擔任音樂設計表示，C-LAB聲響實驗室的設備，讓聲音可呈現包覆性的聽覺，3D環場可更接近真實的聽覺感受。而這次演員聲優陣容也相當華麗，如莫子儀、蔡佾玲、余佩真、賀世芳，錄音時有令人驚豔的聲音表現。

陳彥斌還採集了如熊貓、螞蟻、頭髮、羊水內胎盤等獵奇的聲響，或如「斷筋骨」或「肉被切開的瞬間」等各種死亡之聲，他說「由於人類死亡後，聽覺是倒數第2個離開的感官，人類的聽覺在死前將被擴張，更為敏銳，希望藉此作品召喚聽者的「非理性感官體驗」，並且去討論死亡的瞬間，去換位思考物種的滅亡，「不論聽到什麼，都能藉此作品，反思自我存在於萬物中的位置」。

▲▼兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，在空總聲響實驗室登場，透過聲音結合魔幻寫實的手法，揭開食安議題。（圖／記者林育綾攝）

▲▼終點展間有一隻活雞展示，由觀眾投下「最好笑的雞笑話」，作為人類支配其他物種價值的諷刺展現，而在前一間展間所回答的問題，也會在此展間播放。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院委託創作《蝕物鏈Outbreak》帶來無人演出的「聲音劇場」，在空總聲響實驗室登場，透過聲音結合魔幻寫實的手法，揭開食安議題。（圖／記者林育綾攝）

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