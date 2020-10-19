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陸9月失業率5.4%　統計局官員：就業壓力還是比較大

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▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲大陸今年面對龐大就業壓力。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸9月份全國城鎮調查失業率為5.4%，比上個月下降0.2%，大陸國家統計局發言人劉愛華表示，中國就業壓力還是比較大，尤其是高校畢業生與農民工群體，需要進一步緩解這些群體的就業壓力。

劉愛華指出，今年年初，面對空前加大的就業壓力，各地區、各部門全面落實就業優先政策，持續加大民生投入，民生得到了切實的保障和改善，「前三季度城鎮新增就業898萬人，基本完成全年的目標任務，調查失業率呈現了穩中有落的態勢，9月份全國城鎮調查失業率為5.4%，從年初6.2%的高位持續回落。」

劉愛華提到，從居民收入看，前三季度，全國居民人均可支配收入23781元，同比名義增長3.9%，扣除價格因素實際增長0.6%，年內首次轉正，上半年為下降1.3%。

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

劉愛華表示，從數據來看，高校畢業生9月份就業狀況壓力是減輕的，就業形勢是趨好的，「今年前期在疫情衝擊下，很多企業停工，招聘活動也暫停，所以帶來畢業季高校畢業生就業壓力比較大，到了9月份，畢業季已經逐漸過去，畢業生的就業狀況也明顯好轉。」

劉愛華提到，從城鎮調查失業率來看，外來務工人群的調查失業率也是逐月下降的，「所以總體上來講，農民工就業也是趨於好轉的。」

不過，劉愛華也指出，目前中國就業壓力還是比較大的，9月份20至24歲大專及以上人員調查失業率儘管比上個月下降了2.4個點，但比去年同期還是上升了4個百分點，說明今年的就業壓力對高校畢業生來說還是比較大的；外出務工勞動力雖然三季度末比二季度末有所增長，但是和去年同比是減少380多萬人，下降2.1%。

劉愛華強調，還需要進一步通過保市場主體、助企紓困、鼓勵靈活就業等措施，加大政策落實力度，進一步緩解這些重點群體的就業壓力。

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

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