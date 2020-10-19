全球最快！小米無線充電首創80W　19分鐘充滿4000mAh手機　比iPhone12快5倍

▲小米無線充電首創80W。（圖／翻攝自小米官方微博）

記者陳心怡／綜合報導

小米日前在官方微博正式宣布，旗下無線快充技術研發已達80W，等於4000mAh電池8分鐘就充半，19分鐘內充到飽，等於是iPhone12 5倍快，充電速度十分驚人，同時也打破了全球手機無線充電紀錄。

據悉，目前市面上大部分旗艦手機依然採用65W有線快充，通常需要30分鐘以上才能充滿4000mAh電池，小米的無線充電技術對比有線快充可謂絲毫不遜色。

小米在無線快充量產技術上，一直處於領先地位，今年上半年更是一舉推出40瓦、50瓦無線快充技術，同時還設計生產了立式風冷無線充來解決無線快充發熱問題。

這次測試記錄，小米無線充電團隊在不到一年的時間裡第三次突破技術天花板，從三月份的40瓦，九月份的50瓦，再到今天宣布的80瓦，小米認為在不遠的將來，就算有線充電器遭到淘汰也不是什麼不可能的事情。

根據分析，按過往規律來看，小米此次宣布的80瓦快充技術很可能會使用在明年發布的小米20系列上，目前有傳聞稱，小米20系列將在明年上半年推出，採用OLED挖孔螢幕，搭載高通驍龍875處理器，支援SA、NSA雙模5G、120瓦快充+80瓦無線閃充，背面則採用全新三星108MP主鏡頭。