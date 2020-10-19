去年狂吸70萬人潮！展現「全台最美星空」　太平洋靚彩節登場

▲▼縣長徐榛蔚及代言人謝哲青點亮八大主題展區，宣告「2020太平洋靚彩節」正式開始。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繼全民運動會開幕式，「2020太平洋靚彩節」於今18日晚間熱鬧登場，由花蓮在地藝文團體及可愛萌小鴨為活動暖場。活動八大主題展區在縣長徐榛蔚及代言人謝哲青啟動後點亮，搭配絢爛靚彩星空秀，宣告「2020太平洋靚彩節」正式開始！

花蓮去年首次舉辦「太平洋花彩節」，吸引國內外遊客70萬人次參與，創造花蓮秋季的觀光亮點。今年以「星空花蓮」為主題，謝哲青著作為輪廓發想設計，打造8個星空花蓮主題展區，有全台最大的天文望遠鏡裝置藝術並結合LED屏幕，讓遊客體驗太平洋浩瀚星空的震撼；「星空下的咖啡座」每周有不同的花蓮精品咖啡店家進駐，徐榛蔚邀約大家一同品嚐花蓮咖啡，讓花蓮的秋夜越夜越美麗。

「星空下的夢想家」裝置藝術主秀於今晚啟動後，於活動期間每晚6點15分至9點45分，每30分鐘展演一次，每場次約5分鐘，透過15公尺長的望遠鏡，讓花蓮最萌趣的觀光大使紅面鴨，帶領大家探索星空的美麗及奧秘。「星空下的音樂」劇場於開幕後每晚的七點半及八點半，皆有花蓮在地藝文團體精彩的演出，活動期間更安排了《奇幻童話之旅》及《星耀舞動Amis X Truku》兩齣不同的舞碼，集結各種童話故事的舞蹈表演，及傳統原住民舞蹈的新創作，將花蓮的人文特色展露無遺。

8大展區中，還有許多不能錯過的拍照景點，如「星空下的婚禮」愛心鑽石裝置藝術，是以達文西所籌辦一場名為《天堂盛宴》的婚禮所發想而來，搭配各式行星，創造出浪漫氛圍，展出當天就吸引需多情侶拍照留念。而「星空下的詩人」則是引用詩人杜牧《秋夕》中「臥看牽牛織女星」為題，將橫跨吉安溪的曲橋，打造成牛郎與織女間的鵲橋星廊，讓所有情人們在滿天閃耀星空的包圍中，留下屬於彼此的的美好回憶。

徐榛茶指出，這次「太平洋靚彩節」每週末晚間亦安排不同主題的親子活動，如星座導覽、即興默劇及水晶球魔術等，增進親子互動。另也提醒，10月17日至11月15日期間因活動舉行，將暫停太平洋公園內車輛停放，建議民眾可將車輛停放於東大門廣場，於東大門接駁站搭乘活動專車前往活動會場，讓民眾免除塞車及找停車位的煩惱，歡迎全國的遊客在這秋高涼爽的夜晚，來花蓮欣賞這場難得一見的星空盛宴。

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