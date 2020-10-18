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餵食發情鹿想自拍！英國正妹下秒屁股被頂　姿勢羞炸網瘋傳

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▲▼ 英國「里奇蒙公園」（Richmond Park）一名女子試圖餵鹿，被鹿攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲ 女子試圖餵鹿的照片現已在推特瘋傳。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦皇家園林「里奇蒙公園」（Richmond Park）常有鹿群出沒，但一名身穿淺藍色洋裝的女性11日前往公園時，疑似因為想和鹿自拍、試圖餵食，臀部被鹿的前腳頂住，所幸傷勢並不嚴重。園方表示，目前正是鹿群發情期，遊客最好和牠們保持50公尺的安全距離。

這張照片起初由英國皇家公園警察上傳推特，看起來就像是鹿正在推著女子臀部；目擊者稱，在鹿做出這個動作之前，女子正在餵食鹿。如今，里奇蒙公園公園經理西蒙理查茲（Simon Richards）向福斯新聞證實，該名女子就是因為沒有保持距離，這才讓鹿撲上身。

西蒙理查茲坦言，事發地的鹿群其實不需要大眾餵食，因為里奇蒙公園周邊食物相當充足，且能滿足牠們的營養需求，餵食鹿的舉動弊大於利，更把自身置於不必要危險當中，「此事件是個強而有力的警告，鹿是野生動物且不可預測，在任何時候都必須保持至少50公尺的安全距離，因為目前正是發情期。」

園方表示，多年來已經發生過數次因鹿發情攻擊遊客的事件，甚至有人因此受傷住院，幾乎所有狀況都是人們距離牠們不到50公尺的時候所發生，而這些都是原本可避免的狀況，因此建議觀光客一定要和野生動物保持距離，且在發情期要格外小心。

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