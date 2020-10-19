瘋電影／海霧　殺人蟹橫行大海　

文／賴賴

瘋言瘋語：

絕對是一部娛樂片，難得四面環海的台灣，終於有漁船故事，這種劇本難度非常高，寫實故事的田野調查非常困難，而非漁夫的編劇如何撰寫這種題材，所以走殭屍娛樂系列，不但仍然能帶出些微討海人生態，潮濕視覺和灰暗銹鐵的船艙環境，也有臨場滄桑感，而鄭人碩、柯佳嬿、李李仁和九孔，都有戲骨臉，撐起繼續看下去的動力。

那隻令人燃起殺業的螃蟹，在戲中穿梭時，好氣又好笑，電影不斷提醒海洋汙染造成螃蟹變成連續殺人蟹，感覺像是喜劇，卻又好像不可以如此戲謔，很複雜情緒，可惜了這麼多好演員。



片 名：海霧

英文片名：Abyssal

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2020-09-11

片 長：01時47分

導 演：錢人豪(Joe Chien)

演 員：王陽明(Sunny Wang) 、 鄭人碩(Cheng Jen-Shuo) 、 柯佳嬿 、 李李仁 、 李康生 、 連凱 、 謝沛恩 、 九孔 、 春風 、 王心恬 、 蘇宸褕

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：海樂

劇情大綱



大海是神秘的，它孕育了生命，也藏著許多未知事物；而人們尚未警覺，不斷用文明摧毀自然，將受到大自然的反撲。



救難隊員阿傑（王陽明 飾）跟同伴在狂風暴雨中救援一艘觸礁油輪，卻遇到頑抗不願放棄的船長，同時一個黑影從深海出沒，把所有人都拖進海裡，倖存的阿傑從此背負著同僚死亡的陰影，變得頹廢喪志。



多年後，阿傑克服陰影再次登上漁船，卻遭受船員阿泰（鄭人碩 飾）、副船長阿丁(李李仁 飾)等人不斷挑釁。某天，眾人救起因遊艇翻覆落海的小菁（柯佳嬿 飾），船上因為小菁的闖入產生微妙變化，船上開始意外頻傳，有人落海失蹤、有人意外死亡，食物跟飲水更遭到破壞；船艙因為空間壓迫，空氣跟食物的匱乏，人們開始鼓噪驚惶失措，從互相扶持變成自相猜疑。



受困的眾人面對暴風嚴峻的考驗之際，卻發現最危險的還遠遠不止於此，水底有著未知生物在覬覦著…猙獰相對的眾人必須放下成見，攜手合作才能生存。

▲李李仁的人設較完整。

▲鄭人碩滿眼是戲。

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