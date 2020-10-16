瘋電影／麥路人　貧苦淬鍊靈魂魅力

文／賴賴

瘋言瘋語：

可以理解導演想要傳遞的訊息，但是不斷重複的劇情有點看得吃力，尤其社會氛圍已經缺氧，初次執導不論是視覺和剪輯恰當，但劇本力如果能夠多增加一些不同的元素，可以更好。

低端人口的生存模式，無家可歸的人們群居在麥當勞過夜，飽餐一頓都困難的中老年人，生存機會如此緊縮，反而是黑道和監獄，像是唯一的曙光，很憂鬱症的電影，看到胃痛。

窮人的人情味濃厚，富人勢利眼，不論是哪個階級的靈魂，都有人性的一面，就算正面臨物質的貧脊，也可以讓靈魂昇華並展現人性純善與惻隱之心，分享食物的佛心老闆，互相幫助的貧窮朋友，這些都是光芒。



片 名：麥路人

英文片名：I'M LIVING IT

類 型：劇情

上映日期：2020-09-17

片 長：01時54分

導 演：黃慶勳

演 員：郭富城(Aaron Kwok) 、 楊千嬅 、 鮑起靜(Nina Paw) 、 萬梓良

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華映

劇情大綱



假如，我們相信，希望能燃點生命；信念能改寫人生，或許，是我們不知道，希望和信念，往往會瓦解於貧窮……

阿博（郭富城 飾）曾是一位金融才俊，但一場股災挪用公款，淪為階下囚……

出獄後的阿博無法面對自我，更無法面對他期待極高的年老母親（鮑起靜 飾），也對為他肩負巨大債務的妹妹感到十分愧疚，因此不想回家，從此成了無家者，活在眾多比他更沒有明天的人當中，似乎讓他找回了一些安全感。十年前，在他意氣風發之時，曾與阿珍（楊千嬅 飾）有過一面之緣，但她卻與落迫時的阿博漸漸走近，希望他重新能振作……

阿博在快餐店內遇到不少同路人，相互改寫了各自的人生：帶著稚女的苦命媽媽，一直瘋狂打工為欠賭帳的奶奶還債，不敢回家的等伯（萬梓良 飾）、靠街頭賣畫維生的口水祥（張達明 飾）、剛離家出走的孤僻少年深仔等。眾人都以阿博為首，互相扶持，希望能盡力幫助彼此走過人生低谷。

▲出獄後人生直接到谷底難以爬起。

▲窮到最後為了溫飽只好偷。

▲為了讓孩子留在香港，母親終於累死。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI